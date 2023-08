SESC contrata HOJE com salários que ultrapassam R$2 MIL e a jornada com apenas 20 horas por semana

O Sesc tem como principal propósito promover qualidade de vida não apenas para os trabalhadores do comércio e suas famílias, mas para toda a sociedade. Essa importante missão é cumprida através de ações socioeducativas nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e assistência.

Atuar em rede, buscar a excelência, respeitar a diversidade, ser sustentável, protagonista e inovador. Estes são alguns dos valores que norteiam a cultura do Sesc. A instituição busca profissionais que compartilhem desses princípios e se sintam motivados pelo desafio de oferecer uma experiência única e incrível aos seus clientes.

Descrição da vaga disponível no Sesc

A vaga disponível é para Instrutor de Atividades – TMF/Musculação, localizada na cidade de Palhoça, SC. Para se candidatar, é necessário possuir formação de nível superior completa em Educação Física (Bacharel) e registro ativo no CREF SC. Além disso, é desejável ter experiência em Treinamento Multi Funcional e Musculação.

O profissional selecionado terá a empolgante tarefa de planejar, desenvolver e conduzir atividades físicas em uma academia. Assim, seu foco será no treinamento de força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, atividades cardiovasculares, entre outros aspectos importantes para promover estilos de vida saudáveis.

A carga horária é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.034,90, além de benefícios como:

Previdência complementar – PREVISC;

Plano de saúde;

Seguro de vida;

Auxílio medicamentos;

Desconto nas atividades do SESC;

Incentivo à capacitação e desenvolvimento.

Sem dúvida, uma oportunidade imperdível para quem deseja combinar a paixão por atividades físicas com uma gratificante carreira profissional.

Inscrições e etapas do processo seletivo

As inscrições para a vaga estarão abertas até o dia 03/08/2023, e o processo seletivo envolve etapas como prova presencial e entrevista individual. A divulgação dos resultados ocorrerá em datas específicas. Ademais, para informações mais detalhadas basta acessar o site oficial.



Você também pode gostar:

Fases do processo seletivo

Inscrição – A inscrição deve ser feita até o dia 03 de agosto de 2023, às 08:00 (pelo horário de Brasília);

Divulgação dos aprovados na prova – A divulgação dos resultados será no dia 04 de agosto de 2023 às 18:00 (pelo horário de Brasília);

Prova presencial – A prova presencial será na Rua João Pereira dos Santos, nº 303 – Ponte Imaruim – 88.130-475 – Palhoça no dia 07 de agosto de 2023 às 09:00;

Aprovados na entrevista individual – A divulgação dos resultados da entrevista ocorrerá no dia 08 de agosto de 2023 às 18:00 (pelo horário de Brasília);

– A divulgação dos resultados da entrevista ocorrerá no dia 08 de agosto de 2023 às 18:00 (pelo horário de Brasília); Entrevista individual presencial – A entrevista será na Rua João Pereira dos Santos, nº 303 – Ponte Imaruim – 88.130-475 – Palhoça no dia 10 de agosto de 2023 às 09:00;

Resultado final – O resultado final será divulgado no dia 14 de agosto de 2023 às 18:00 (pelo horário de Brasília).

Outras vagas

Assistente de Saúde Bucal (Blumenau);

Instrutor de Atividades – Inglês (Blumenau);

Auxiliar de Serviços Gerais / Limpeza (Blumenau);

Atendente de A&B (Hotel Sesc Blumenau);

Estágio Remunerado – LAZER DFE (Hotel Sesc Blumenau);

Auxiliar de cozinha (Hotel Sesc Blumenau);

Auxiliar de Serviços Gerais / Limpeza (Brusque);

Auxiliar de Classe (Brusque);

Inspetor Escolar (Brusque);

Secretária Escolar (Brusque);

Professor de Educação Fundamental I – Inglês (Brusque);

Auxiliar de Classe (Chapecó);

Assistente de Biblioteca (Chapecó);

Cozinheiro Escolar (Chapecó);

Porteiro 12×36 (Chapecó);

Estágio Remunerado – LAZER (Chapecó);

Professor de Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano (Chapecó);

Professor de Educação Fundamental (1° ao 5° ano) – Inglês (Chapecó).

Se você se identificou com a proposta do Sesc e deseja fazer parte de uma equipe comprometida em promover qualidade de vida e bem-estar, essa é a oportunidade ideal para você. Prepare-se para fazer a diferença na vida das pessoas por meio de atividades físicas que proporcionam saúde e felicidade.

Aproveite essa chance única de atuar em uma instituição respeitada e reconhecida por seu compromisso com a sociedade. Participe do processo seletivo e faça parte da equipe Sesc. As vagas estão disponíveis para todos, e essa pode ser a sua oportunidade de transformar vidas e construir uma carreira gratificante.