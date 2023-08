SEST/SENAT abre NOVAS VAGAS. Veja como participar

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) são duas instituições fundamentais que, juntas, formam o SEST SENAT.

SEST/SENAT: em busca de novos talentos

Presente em todas as regiões do Brasil, o SEST SENAT tem como missão principal a transformação da realidade dos trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes.

Além disso, a instituição busca contribuir significativamente para a elevação da competitividade das empresas de transporte, por meio de investimentos na educação profissional e na promoção da saúde e qualidade de vida.

Compromisso com valores e orientações claras

Ao conduzir suas operações, o SEST SENAT é guiado por um conjunto sólido de valores que refletem sua ética, transparência, inovação, comprometimento, busca por resultados, trabalho em equipe, respeito e responsabilidade ambiental.

Desse modo, esses valores moldam a maneira como a instituição interage com seus colaboradores, parceiros e, principalmente, com os beneficiários de seus programas e serviços.

Oportunidades de trabalho no SEST SENAT

Você está em busca de uma carreira que faça a diferença? O SEST SENAT convida você a fazer parte de sua equipe. Seja no Departamento Executivo em Brasília ou nas diversas Unidades Operacionais espalhadas pelo país, há oportunidades diversas aguardando por indivíduos que desejam contribuir para o avanço do setor de transporte e para a qualidade de vida de seus profissionais.

Em suma, para explorar as vagas atualmente disponíveis ou conferir informações sobre processos seletivos encerrados, basta seguir os links fornecidos abaixo. Alternativamente, você pode usar a ferramenta de pesquisa para localizar processos seletivos com base nos critérios específicos das vagas.



Alerta importante: cuidado com golpes

É comum que oportunidades valiosas atraiam a atenção de golpistas. Infelizmente, é observado que estelionatários estão entrando em contato com candidatos convocados, oferecendo gabaritos de provas.

Por isso, é importante esclarecer que o processo seletivo é conduzido com rigorosos controles de segurança para a elaboração e armazenamento das provas. Portanto, o acesso é estritamente monitorado, o que significa que vazamentos de gabaritos são impossíveis.

De forma geral, esses golpes têm como objetivo enganar candidatos em busca de ganhos financeiros, prometendo informações falsas e inacessíveis.

Assim sendo, se receber mensagens suspeitas desse tipo, a empresa solicita encarecidamente que capture uma imagem da tela com as mensagens trocadas e a encaminhe para o endereço de e-mail seginfo@sestsenat.org.br. Dessa forma, a instituição poderá tomar as medidas necessárias para combater essa ação criminosa e proteger a integridade de nosso processo seletivo.

Um transporte melhor

O SEST SENAT desempenha um papel essencial no setor de transporte brasileiro. Assim, promovendo educação, saúde e qualidade de vida para os trabalhadores do setor e suas famílias. Uma vez que guiados por valores sólidos e um compromisso inabalável com a transparência e a ética, o SEST SENAT se destaca como uma instituição de confiança e relevância.

Desse modo, se você busca oportunidades para contribuir com uma instituição que está moldando positivamente o futuro do transporte no Brasil, considere as vagas disponíveis e junte-se à missão do SEST SENAT. Lembre-se também da importância de permanecer vigilante contra golpes e de relatar qualquer atividade suspeita para proteger a integridade dos processos seletivos.

Informações relevantes

Conforme informações oficiais, antes de se inscrever nos processos seletivos, é de extrema importância que o candidato revise minuciosamente o Manual do Candidato, o Comunicado de Abertura e os documentos anexos. Esses arquivos contêm todas as informações relevantes, bem como as regras e condições essenciais para o processo de inscrição.

O processo seletivo é dividido em duas fases de registro:

A primeira fase envolve o cadastro no site. Nesse estágio, não é necessário enviar qualquer documentação. A segunda fase é a inscrição para a vaga, na qual é necessário anexar os documentos exigidos. Uma vez que a inscrição seja concluída com êxito, a mensagem “Comprovantes enviados” será exibida no site, logo abaixo da vaga em questão.