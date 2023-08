Sete maneiras principais de corrigir a imagem desfocada do perfil do Instagram (2023)

Com as redes sociais se tornando cada vez mais visuais, o Instagram se torna uma plataforma onde você causa uma primeira impressão através da foto do seu perfil. Pode transmitir falta de profissionalismo ou atenção aos detalhes quando a foto do seu perfil está desfocada, o que pode impactar negativamente a sua presença online. Felizmente, resolver uma foto borrada de perfil do Instagram é muito simples. Neste guia, orientaremos você passo a passo para corrigir Fotos de perfil desfocadas no Instagram problemas. Então, vamos começar com o guia.

Por que minha foto de perfil do Instagram está tão desfocada?

É possível que apareça Fotos desfocadas de perfil no Instagram ser causada por uma variedade de fatores, alguns dos quais estão relacionados com a própria plataforma e outros, por exemplo, com a forma como as imagens são preparadas ou carregadas. Alguns dos motivos mais comuns para uma foto desfocada no perfil do Instagram são:

Após o processo de compactação do Instagram, as imagens de baixa resolução carecem dos detalhes necessários para permanecerem nítidas. As imagens no Instagram são compactadas para acelerar o tempo de carregamento e economizar espaço nos servidores. Além de ser essencial para o desempenho da plataforma, pode diminuir a qualidade da imagem, principalmente se a imagem não estiver devidamente preparada. Existem diferentes níveis de compactação e qualidade para diferentes formatos de imagem. É comum usar JPEG para fotografias porque é menor em tamanho, mas leva à perda de qualidade, especialmente quando há detalhes finos. Ocasionalmente, imagens cortadas incorretamente podem não caber na exibição circular das fotos de perfil no Instagram. Existem vários dispositivos que acessam o Instagram, cada um com tamanho e resolução de tela diferentes. Devido às diferenças nas capacidades de exibição, uma imagem que parece nítida em um dispositivo pode parecer desfocada em outro.

Erros comuns que levam a imagens borradas

Usando imagens de baixa resolução : Começar com uma imagem de baixa qualidade é como tentar fazer um pequeno balão preencher uma caixa grande. Simplesmente não vai funcionar!

: Começar com uma imagem de baixa qualidade é como tentar fazer um pequeno balão preencher uma caixa grande. Simplesmente não vai funcionar! Edição excessiva : muitos filtros ou edições podem degradar a qualidade da imagem.

: muitos filtros ou edições podem degradar a qualidade da imagem. Formato de imagem errado: nem todos os formatos de imagem são criados iguais. Alguns são mais propensos à compressão do que outros.

Corrigir a imagem do perfil do Instagram que fica desfocada após o upload

Se você estiver procurando por algumas soluções que tenham o potencial de resolver o problema Foto de perfil desfocada no Instagramentão você deve executar estas etapas:

1. Compacte a foto do seu perfil

Você pode ignorar a compactação do Instagram se o tamanho da foto for pequeno o suficiente. Isso impedirá que eles a compactem ainda mais, o que ajuda ainda mais a resolver o problema da foto desfocada do perfil no Instagram. Portanto, eles não podem estragar as coisas. Existem muitos compressores de imagens gratuitos disponíveis online, então você não precisa pagar por eles.

São necessários apenas alguns cliques para enviar sua foto e o software deles irá compactá-la para você. Depois de baixado, você pode reinstalá-lo em seu sistema.

Você deve enviar a versão compactada da foto do seu perfil do Instagram em vez da original ao alterar a foto do seu perfil. É importante observar que diferentes ferramentas de compactação de imagem possuem configurações diferentes, então você pode experimentar para obter os melhores resultados. Portanto, se você tiver tempo, pode valer a pena experimentar vários!

2. Verifique a proporção

Se você enviar uma imagem muito larga ou muito alta, poderá encontrar problemas. Quando a proporção da sua foto difere significativamente da largura e altura, isso pode levar a resultados indesejáveis!

No Instagram, as fotos são cortadas para terem exatamente a mesma largura e altura – um quadrado perfeito. Depois disso, ele será cortado ainda mais para caber dentro do círculo.

Uma foto larga ficaria bastante desfocada se você tentasse encaixá-la em uma proporção quadrada. A foto pareceria distorcida por estar tão amassada que você não conseguiria ver nada.

Usar o editor de fotos integrado do seu telefone pode ser uma boa ideia antes de fazer o upload, embora o Instagram permita cortar durante o upload. Ao fazer isso, você poderá selecionar a melhor parte da foto antes de enviá-la e evitar cortes extremos posteriormente.

Para evitar que o assunto principal da foto do seu perfil seja cortado, certifique-se de que esteja perfeitamente centralizado. Para fotos do Instagram, você também pode verificar no aplicativo da câmera se ele tem a opção de tirar fotos quadradas. Este método certamente irá ajudá-lo a resolver o problema das fotos desfocadas do perfil no Instagram.

3. Você pode ativar o upload em HD nas configurações do Instagram

Depois de ativar o upload em HD, certifique-se de que seus arquivos estejam em alta resolução ativando-o. Para habilitar isso, basta verificar as configurações do Instagram. Aqui estão as etapas que você precisa seguir para ativar o upload em HD no Instagram:

Para acessar seu perfil do Instagram, toque na foto do seu perfil. Toque em três linhas horizontais ícone no canto superior direito. Clique em ‘Configurações.’ Vá para ‘Conta‘ e toque nele. Clique em ‘Uso de dados.’ Ative ‘Carregue com a mais alta qualidade‘.

4. Certifique-se de focar sua câmera enquanto tira a foto

Não há dúvida de que isso faz uma diferença dramática, mas você precisará acertar ao tirar a foto. Você ainda verá uma foto desfocada no Instagram, mesmo se fizer upload.

É, portanto, importante garantir que o assunto da sua foto esteja realmente focado enquanto você a tira. Isso significa que a câmera estará apontada diretamente para eles e eles estarão centralizados na imagem. Isso certamente corrigirá o problema das fotos desfocadas do perfil no Instagram.

5. Edite a imagem antes de enviar

Por último, você pode tentar aumentar a nitidez da imagem antes de carregá-la. Quando uma foto fica mais nítida, as bordas do objeto são aprimoradas, fazendo com que pareça menos desfocado. Provavelmente já existe um recurso como esse integrado ao seu telefone!

Basta editar a foto e aumentar a nitidez. A Google Play Store possui muitos editores de fotos avançados que você pode usar se o seu telefone Android não tiver um recurso de nitidez.

Além de aumentar a nitidez, a granulação também pode ser introduzida na foto aumentando a nitidez. Como a foto do seu perfil já é exibida em um tamanho muito pequeno no Instagram, é improvável que ela fique visível depois de carregada.

6. Configuração de dados do Instagram

É possível corrigir fotos desfocadas de perfil no Instagram ajustando as configurações. Se você quiser se livrar de imagens borradas, desative o recurso de economia de dados. Deixe-nos guiá-lo;

Toque no ícone do perfil no canto inferior direito do aplicativo Instagram.

No canto superior direito do seu perfil, toque no três linhas horizontais ir para ‘ Mais ‘.

No canto inferior direito da tela, toque em ‘ Configurações ‘ para abrir um menu lateral.

Na próxima tela, você verá diversas opções de configurações; clique em ‘Conta‘ e depois no ‘Configurações de dados celulares‘ aba.

No lado direito da tela, um botão de alternância aparecerá; toque nele para desligar ‘Economia de dados.’

7. Maximize a qualidade da câmera do telefone

Você também pode evitar a foto desfocada do perfil no Instagram maximizando a qualidade da câmera do seu telefone. Esta é outra solução única. Veja como isso é feito;

Inicie o aplicativo de câmera padrão em seu telefone.

Depois disso, toque no ‘Engrenagem’ ícone para abrir o menu de configurações do aplicativo da câmera.

Depois, na parte superior do menu de configurações, clique em ‘Tamanho da imagem’ .

Nesta tela, selecione a resolução mais alta. Toque nele e selecione o tamanho máximo da resolução para definir o tamanho do vídeo.

Por que o Instagram compacta imagens e perde qualidade?

O Instagram, como muitas outras plataformas, compacta imagens para economizar largura de banda. Imagine uma rodovia movimentada na hora do rush. Se cada carro fosse do tamanho de um ônibus, o trânsito seria um pesadelo! Ao compactar imagens, o Instagram garante que sua “rodovia” (a plataforma) funcione perfeitamente, sem “engarrafamentos”.

Resumir

O “Foto de perfil desfocada do Instagram” O problema pode ser frustrante, mas com o conhecimento e as ferramentas certas, você pode garantir que seu perfil brilhe da melhor maneira. Lembre-se de que tudo se resume a começar com uma imagem de boa qualidade e compreender as diretrizes da plataforma.

