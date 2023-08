Setor cervejeiro pode se beneficiar com esse calor fora de época

A combinação de calor e cerveja agrada grande parte do povo brasileiro. E com as temperaturas mais elevadas que o normal registradas nesse inverno, muitos estão aproveitando o verão fora de época para degustar essa tradicional bebida fria.

Consequentemente, o setor cervejeiro vê aí uma oportunidade de impulsionar os lucros com a comercialização de seu produto. Afinal de contas, o calor intenso em várias regiões do Brasil ajuda a impulsionar suas vendas. Saiba mais sobre o assunto a seguir.

Calor e cerveja: verão fora de época beneficia o setor

Não é novidade que temperaturas mais elevadas ajudam na comercialização de bebidas refrescantes, como é o caso da cerveja. Assim sendo, grandes empresas do setor, como a AMBEV, projetam aumento em suas vendas durante o inverno.

Um dos motivos para o otimismo da companhia são os dados do terceiro trimestre de 2015. Na ocasião, o calor em meio ao inverno, ocasionado pelo El Niño, contribuiu para o aumento de vendas da empresa. Naquele ano seus números terminaram com crescimento de 3,5%.

Agora, em 2023, o panorama é semelhante. E embora alguns especialistas projetem queda de 0,6% no volume de cerveja vendido nesse ano, essa estimativa deve se manter baixa graças as vendas de cerveja durante a estação.

Benefícios também para acionistas da empresa

O combo de calor e cerveja, impulsionando positivamente as vendas da AMBEV, também devem refletir suas ações na bolsa. Isso porque, até o final do ano, analistas projetam aumento de até 48%. Apesar disso, no momento o valor de pregão da empresa segue conservador.



Durante essa semana, suas ações caíram cerca de 4%. Mas do ponto de vista econômico, vale lembrar que a bolsa sofreu oscilações negativas nos últimos dias. Um dos principais motivos para isso foi a votação do arcabouço fiscal, aprovado na câmara na última quarta-feira (23).

Mas independentemente desse panorama, o fato é que o calor e a cerveja vendida pela AMBEV e outras empresa vai deixar o setor em uma situação bastante positiva até o final do ano.

O que acontece com o calor fora de época?

Muita gente está comemorando o verão em pleno inverno a amenizando o calor com cerveja. Mas não há como negar que essa é uma situação bastante atípica para essa época do ano. Afinal de contas, o Brasil viveu o mês de julho mais quente desde 1961.

O principal responsável por essa onda de calor é o fenômeno climático El Niño. Sua presença se caracteriza por um grande volume de chuvas. Por outro lado, ele cria uma espécie de barreira contra as ondas de frio. E nesse sentido, para os fãs de calor e cerveja, mais uma boa notícia.

A predominância do El Niño no país deve permanecer até o primeiro trimestre de 2024. Ou seja, ao que tudo indica o calor não deve ir embora tão cedo em grande parte do país. E isso será ótimo para o setor cervejeiro, que deve continuar registrando excelentes resultados.