SETRE confirma abertura de inscrições nesta quarta-feira com vagas para diversas cidades da Bahia

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, conhecida como Setre, está lançando uma oportunidade imperdível para os profissionais interessados.

Processo seletivo Setre oferece vagas em diversas cidades da Bahia

Nesta quarta-feira, as inscrições foram abertas para um Processo Seletivo Simplificado, visando à contratação temporária de pessoal, através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Vamos explorar os detalhes dessa emocionante chance de carreira.

Vagas em destaque: Analista Técnico Temporário em Foco

Conforme informações oficiais, o edital do processo seletivo foi devidamente veiculado no Diário Oficial do Estado na última semana. Dessa forma, a Setre está oferecendo um total de 12 vagas, todas destinadas ao cargo de Analista Técnico Temporário. Essas posições têm como foco a Supervisão de Economia Solidária e estão vinculadas à Superintendência de Economia Solidária (Sesol).

Ampla Distribuição Geográfica: oportunidades em diversas cidades

As vagas estão distribuídas estrategicamente em várias cidades da Bahia, abrangendo locais como Alagoinhas, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jaguaquara, Juazeiro, Porto Seguro, Santa Luz, Santa Maria da Vitória, Senhor do Bonfim e Teixeira de Freitas. Desse modo, isso proporciona aos candidatos uma gama de opções para escolher onde desejam estabelecer sua carreira temporária.

Remuneração atrativa e benefícios significativos

Os profissionais selecionados e convocados desfrutarão de uma remuneração competitiva. Conforme destaca a recente divulgação, o vencimento básico será de R$ 1.480,41, acrescido de uma gratificação de função temporária, que representa um acréscimo de R$ 1.672,87. Somando esses valores, a remuneração total atinge o montante de R$ 3.153,28.

Além disso, os contratados terão direito a um vale alimentação no valor de R$ 12 por cada dia útil trabalhado. Já aqueles que optarem por participar, terão a oportunidade de aderir ao programa de assistência médica do estado, mediante uma contribuição mensal. Assim, a carga horária será de 40 horas semanais, proporcionando um equilíbrio entre vida profissional e pessoal.



Requisitos para participação

De forma sucinta, para se candidatar, é necessário atender a determinados requisitos, entre os quais está a obtenção de um diploma de conclusão de curso superior em qualquer área. Desse modo, esse diploma deve estar devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação. Assim, os interessados devem se certificar de que preencham todos os pré-requisitos antes de prosseguir com a inscrição.

Inscrição simplificada e processo seletivo transparente

O período de inscrições estará aberto entre os dias 2 e 6 de agosto, sendo exclusivamente realizado através da plataforma de seleção online do Governo da Bahia. Desse modo, é importante notar que não haverá cobrança de taxa de inscrição para participar deste processo seletivo.

A seleção dos candidatos será conduzida por meio de avaliação curricular, seguindo os critérios estabelecidos no edital. Contudo, essa etapa é de caráter eliminatório e classificatório, visando identificar os profissionais mais adequados para as vagas disponíveis.

Prazo e oportunidades futuras

O período de vigência da seleção será de doze meses, contados a partir da data de homologação. Desse modo, caso haja necessidade, essa validade poderá ser estendida por igual período, mediante decisão da administração e do secretário da Setre.

Por fim, os profissionais selecionados terão a chance de serem contratados por um prazo inicial de 36 meses, com a possibilidade de renovação por mais um período igual.

Destacando as responsabilidades

O edital oferece um vislumbre das responsabilidades associadas à função de Supervisor de Economia Solidária, tais como:

Apoio técnico em projetos e ações, incluindo a manutenção de processos administrativos e o acompanhamento de automação de rotinas;

Elaboração de relatórios e pareceres, bem como suporte aos sistemas de controle e informações em diversas áreas de atuação;

Contribuição para o planejamento, coordenação e execução de projetos relacionados à economia solidária, microcrédito e cooperativismo;

Elaboração e proposta de planos de ação, programas e diretrizes operacionais;

Realização de visitas técnicas, monitoramento e interpretação de demandas;

Sugestões para o aprimoramento de serviços e condução de oficinas temáticas em economia solidária, tanto na capital quanto no interior.