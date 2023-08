Seu nome está na SERASA? Veja o passo a passo para fazer a consulta

A Serasa é uma empresa que oferece serviços de informação e análise de crédito para consumidores e empresas. Dessa forma, ela possui um banco de dados com informações sobre o histórico de pagamento, dívidas, protestos, ações judiciais, entre outros dados que podem afetar a capacidade de crédito de uma pessoa ou empresa.

Além disso, a Serasa permite que os consumidores façam a consulta gratuita para saber se o seu nome consta no registro de restrição de crédito, bem como também possibilita a consulta da pontuação score.

A seguir, confira o passo a passo completo para saber se o seu nome está cadastrado na Serasa e veja como é simples obter essa informação.

O que significa o nome estar no cadastro Serasa?

Quando um consumidor fica inadimplente, o credor pode inserir o seu nome nos órgãos de proteção de crédito. Uma dessas empresas é a Serasa, que possui um banco de dados com informações financeiras de todos os consumidores.

A partir do momento em que o nome do inadimplente é cadastrado na Serasa, o seu CPF fica negativado. Isso significa que ele terá dificuldades em obter crédito no mercado, como a realização de financiamentos, empréstimos ou mesmo compras no crediário.

Passo a passo para a consulta

O consumidor pode consultar o seu CPF no site da Serasa de forma rápida e simples. A seguir, confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, acesse o site oficial da Serasa; Ao abrir a primeira página, clique na opção “Consultar CPF grátis”; Na sequência, entre no portal com o seu CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, basta se cadastrar na mesma página, utilizando o seu e-mail e seguindo as orientações da tela; Por fim, ao entrar no seu perfil, clique em “Meu CPF” para conferir se existem pendências.



Como regularizar o CPF negativado na Serasa?

Caso haja pendências em seu nome no sistema da Serasa e você esteja com o CPF negativado, é possível fazer a regularização da dívida diretamente no portal.

Para isso, basta acessar o Serasa Limpa Nome e clicar na opção “Consultar CPF”. Depois, basta fazer login utilizando o seu CPF e senha. Assim, será possível visualizar todas as propostas de regularização logo na página inicial.

Vale lembrar que as propostas são de responsabilidade da empresa credora. Por isso, caso você tenha pendências no CPF e nenhuma proposta esteja disponível, será necessário entrar em contato diretamente com o credor.

Para consultar as suas pendências, ou seja, as dívidas em aberto, basta acessar a opção “Meu CPF”. Na sequência, você deve clicar sobre a opção “Dívidas negativadas”, na aba “Pendências”.

Como funciona a pontuação score da Serasa?

A Serasa possui uma funcionalidade que mede a capacidade de pagamento do consumidor: a pontuação score. Trata-se de uma pontuação que varia entre 0 e 1.000 pontos.

Quanto mais próximo de 1.000 o consumidor estiver, melhor é a sua indicação de bom pagador. Nesse sentido, a Serasa utiliza uma tabela que indica qual é a média de um score bom. Confira:

Ruim: até 300 pontos;

até 300 pontos; Regular: entre 301 e 500 pontos;

entre 301 e 500 pontos; Bom: entre 501 e 700 pontos;

entre 501 e 700 pontos; Muito bom: entre 701 e 1.000 pontos.

Dessa maneira, quanto mais pontos o consumidor tiver, melhor é a sua análise financeira, o que facilita a obtenção de crédito no mercado. Para formar o score do consumidor, a Serasa analisa o seu histórico financeiro, que inclui informações como:

Se você paga as suas dívidas dentro do prazo de validade ou em atraso;

Se existe pendências no seu CPF, indicando uma inadimplência;

A frequência e a quantidade de consultas feitas ao seu CPF por empresas que oferecem crédito;

Atualização de dados cadastrais.

Como aumentar a pontuação score?

Não existe uma fórmula mágica que irá fazer com que a sua pontuação score da Serasa aumente da noite para o dia. Pelo contrário, você irá conseguir mais pontos a medida em que mantém bons hábitos financeiros.

No entanto, existem algumas dicas simples e práticas que poderão fazer o seu score aumentar ao longo do tempo. Confira:

Pague as contas em dia;

Pague e negocie dívidas atrasadas;

Faça um orçamento;

Cuidado com a solicitação de crédito, pois fazer várias simulações e várias solicitações seguidas pode atrapalhar no aumento da pontuação score.