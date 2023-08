Sha’Carri Richardson fala sobre saúde mental: Quando estava no ensino médio, tentei cometer suicídio

Sha’Carri Richardson fez um retorno. O velocistaque alcançou o tempo de 10,71 segundos este ano e ocupa o segundo lugar no ranking global, recuperou seu desempenho máximo na pista depois de enfrentar dois anos difíceis.

O atleta americano, que não garantiu vaga na Campeonatos mundiais em 2022 e perdeu o Jogos Olímpicos de Tóquio no ano anterior devido ao teste positivo para cannabis enquanto estava em forma excepcional, havia discutido anteriormente sobre o falecimento de sua mãe e o impacto duradouro de seu abandono durante a infância.

Em um vídeo recente, Richardson mais uma vez abordou suas lutas com a saúde mental, destacando o papel fundamental que sua tia desempenhou ao apoiá-la em tempos difíceis, incluindo a recente perda de sua mãe biológica em 2021.

“Não ter esse vínculo de minha mãe biológica durante a transição de eu envelhecer”, disse ela.

“Acho que foi isso que realmente me pegou. Ela deveria ser o meu mundo e agora que ela não estava lá, eu geralmente me perguntava ‘Por que estou aqui?’. Isso realmente me levou a um lugar muito escuro.”

“Quando eu era um júnior no ensino médio, tentei cometer suicídio.”