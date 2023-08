Shakira dá uma pista sobre seu suposto relacionamento com Hamilton: eles são inseparáveis

Rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton continuar a rodar.

Os dois foram vistos em várias ocasiões desde que surgiu um possível romance entre os dois. Ao jantar em várias cidades do mundo, como Barcelona ou Londres, num iate com amigos, no paddock do Grande Prêmio onde Hamilton estava correndo… falou-se até em um beijo nos bastidores do local de trabalho do piloto britânico.

Também houve relatos de que eles foram vistos nas primeiras horas da madrugada em uma mansão em Ibizaf Ibiza, mas a única coisa que sabemos com certeza é que existe uma boa amizade entre os dois.

Shakira atualmente está na cidade de Los Angeles, onde trabalha em um estúdio de gravação para lançar novas músicas. Shakira divulgou isso nas redes sociais ao compartilhar uma foto dela em um dos estúdios.

Mas o que também causou polêmica foi a maneira como a foto enviada foi tirada. Seus fãs e seguidores nas redes sociais a elogiaram por sua beleza, mas houve quem destacasse o boné preto que fica no teclado do mixer.

Um boné, que alguns fãs afirmam ser semelhante ao usado por Hamilton, o que significa que eles estão juntos em Los Angeles.

Embora o boné tenha levado os fãs ao delírio, Shakira também aproveitou a oportunidade para festejar enquanto estava em Los Angeles.

Ela usava um top branco e calças utilitárias combinando, que combinou com um par de cunhas altas da mesma cor, uma bolsa de ombro branca, enquanto deixava seus longos cabelos ondulados emoldurarem seu rosto. A colombiana foi fotografada ao entrar em um jantar no restaurante The Roof, no The Peninsula Beverly Hills.

Uma fonte disse ao InTouch Weekly: “Ela superou Gerard e está acelerando seu romance com Lewis. Eles são inseparáveis. É definitivamente um romance de verão quente. Ela acredita no amor e está muito aberta para ver o que o futuro reserva para eles.”