Shakira deve receber prêmio de prestígio no VMAs

EUn qual é o último resultado positivo em um ano bastante impressionante para Shakira como profissional, a cantora colombiana receberá uma premiação especial no VMA.

Apesar de ter que passar por uma difícil separação Gerard Piqué, Shakira conseguiu lançar música após música, todas sucessos, e sua popularidade profissional provavelmente nunca foi tão alta.

Links para um romance com Sir Lewis Hamilton a mantiveram nas colunas de fofocas de celebridades, mas agora ela está pronta para abrir novos caminhos como sul-americana.

Ao receber o prêmio Michael Jackson Video Vanguard da MTV, Shakira se tornará a primeira artista sul-americana a levar o prêmio para casa.

Shakira também se apresentará na cerimônia

A cantora também estará presente para se apresentar no Video Music Awards no dia 12 de setembro, sendo a Toyota a principal patrocinadora do evento.

Shakira faz isso de novo! Este vídeo de dança do TikTok é para alguém especial?Marca

Shakira foi indicado a diversos prêmios em 2023, aparecendo na disputa de Melhor Colaboração, Melhor Latino e Artista do Ano.

“Shakira é uma verdadeira força global que continua a inspirar e influenciar as massas com sua habilidade musical única. Ela é uma pioneira para as mulheres em todo o mundo e uma das primeiras artistas a liderar a globalização da música latina”, explicou Bruce Gillmer, presidente. de Música na Paramount+.

“Seu enorme impacto no cenário musical será duradouro enquanto ela continua a criar e divertir no mais alto nível.”

Os vencedores anteriores do Michael Jackson Video Vanguard Award incluem Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna e Janet Jackson.