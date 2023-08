Shakira e as redes sociais enlouqueceram com Karely Ruiz dançando sensualmente ao som de ‘Copa Vacia’

Karely Ruiz o sucesso se estendeu além de apenas seus fãs nas redes sociais. Shakira a própria compartilhou um de seus vídeos mais populares.

Na postagem, a popular modelo erótica mexicana pode ser vista dançando a música ‘Copa Vazia’, da cantora colombiana. Com isso a própria cantora resolveu mostrar o jeito sensual com que Karely dançou ao som da música.

Karely Ruiz e seu sucesso em compartilhar fotos sensuais

Vale lembrar que a natural de Monterrey, 22 anos, Nuevo Leen, começou a compartilhar suas fotos em blogs aos 16 anos. Depois apareceu no Facebook e depois se tornou uma celebridade no Instagram, até se consolidar como modelo erótica veio com sua chegada na plataforma OnlyFans.

Ela agora escolheu sua conta oficial para oferecer outra dança muito atrevida que tem agradou seus milhões de seguidores.

Além disso, Karely expressou sua felicidade por tudo o que conquistou desde o momento em que começou a compartilhar seu conteúdo exclusivo e sem censura.

O preço para assinar Karely Ruiz conteúdo altamente erótico no OnlyFans custa US$ 16 por mês, ou cerca de 300 pesos mexicanos.

“Agora já tenho duas casas e um apartamento. O melhor conselho que posso dar a todos vocês é: ‘dêem o seu melhor’. Nem mais, nem menos. E aguentem isso”, disse Ruiz.

Karely Ruiz expressou sua decepção pelas pessoas que a usam apenas para seus próprios interesses

Junto com seus acontecimentos atuais, Karely também chamou a atenção em um de seus stories no Instagram, onde se abriu para seus fãs compartilharem seus sentimentos que a levaram a refletir muito sobre sua popularidade atual.

“Lembre-se que antes de ser famoso sou uma pessoa e tenho sentimentos. Não entendo por que as pessoas são tão egoístas e sempre querem tirar vantagem das outras. das pessoas que me abordam estão interessadas em mim. Que gente de merda”, disse ela.