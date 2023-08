Shane Burgos se surpreendeu com decisão do playoff do PFL e se solidariza com Natan Schulte suspenso

Shane Burgos entende por que algumas pessoas estão confusas que ele ainda tem uma chance de um milhão de dólares.

Em uma temporada de 2023 que incluiu um ponto alto da maior contratação de agente livre na história da liga e o ponto baixo de uma série de falhas em testes de drogas, o PFL voltou às manchetes em junho passado quando suspendeu os competidores leves Natan Schulte e Raush Manfio por uma luta que foi considerada como não tendo cumprido “os padrões que todos os lutadores do PFL concordam em manter na competição”.

Schulte derrotou Manfio por decisão no PFL 6 em uma luta monótona entre dois lutadores que também compartilham uma profunda amizade (Schulte é padrinho da filha de Manfio). O PFL suspendeu Schulte pelo desempenho medíocre e o suspendeu dos playoffs, abrindo caminho para Burgos garantir a vaga.

Burgos derrotou Yamato Nishikawa por decisão no mesmo card, mas não somou pontos suficientes para se classificar para a pós-temporada. Ou então ele pensou. Ele estava em pleno voo, a caminho de casa, quando de repente recebeu uma boa notícia que também o colocou no centro de uma polêmica.

“Foi estranho”, disse Burgos em A Hora do MMA, explicando como soube das notícias de Schulte. “Ganhei a luta, claro que estou feliz por ter vencido a luta, porque no final das contas vencer a luta é o mais importante. Então, estou feliz por ter vencido a luta, mas estou tipo, caramba, estou chateado porque estou fora da porra dos playoffs. Isso foi péssimo.

“Na verdade, não fui dormir porque estava grávida da minha terceira filha, ela deveria nascer a qualquer momento, então tive que voltar para casa. Então, peguei um avião às 5 da manhã, nem dormi. Eu pouso, e então meu [physical therapist] é como, ‘Shane, você checou seu telefone?’” … Ele me joga seu telefone, e eu fico tipo, ‘Que porra – isso é obviamente falso.’ Eu estou olhando e então fico tipo, ‘Oh merda, o MMA Fighting postou isso. Que porra é essa?’

“Então eu recebo o serviço e vejo apenas explodindo, como ‘Puta merda, o que está acontecendo?’ Me pegou completamente de surpresa. Que experiência estranha.”

Burgos entrou em sua temporada inaugural do PFL com bastante entusiasmo depois de ir 8-3 na divisão peso-pena do UFC, incluindo vencer suas duas últimas lutas para a promoção. Ele subiu para o peso leve após assinar com a liga e foi 1–1 na temporada regular com uma vitória sobre Nishikawa e uma derrota para o campeão de 2022 Olivier Aubin-Mercier.

Não foi difícil na hora para o Burgos fazer as contas e chegar à conclusão de que estava fora dos playoffs.

“Eu sei que as pessoas pensam que eu sabia disso de antemão”, disse ele. “Honestamente, eu não tinha ideia. Eu até disse à minha esposa: ‘Estou tão chateado. Nós vamos ter o bebê, pelo menos poderei me concentrar apenas em ser pai nos próximos meses.’ Eu pouso e mando isso para ela, imediatamente eu fico tipo, ‘Tudo o que eu enviei ontem à noite, não importa. Estou de volta.’”

A luta Schulte x Manfio aconteceu na parte preliminar do PFL 6, então Burgos pôde assistir seus companheiros pesos leves competirem bem antes da hora de fazer a caminhada até o SmartCage. Como a maioria dos observadores, sua leitura sobre a luta foi que os dois amigos não estavam se esforçando 100% para terminar a luta.

Então ele concorda com a decisão da liga de punir Schulte?

“Sim e não”, disse Burgos. “É uma posição idiota para se estar. Eu sinto 100 por cento por esses caras, e eu disse isso antes, um deles é o padrinho da filha do outro, eles são melhores amigos. Isso soa como uma posição terrível para se estar. Não posso culpá-los por lutar da maneira que lutam. Uma parte de mim entende por que eles fizeram isso. Eu não posso imaginar ir lá com basicamente um irmão para mim, e tentar arrancar a porra da cabeça dele, e tentar destruir seus sonhos, isso deve ser difícil. Eu vi aqueles caras nos bastidores depois, ambos estavam perturbados porque se sentiram mal por terem que lutar um contra o outro, e eu sinto por eles. Essa é uma posição 100% idiota para se estar, então não posso julgar a maneira como eles lutaram.

“Mas aí, me colocando no lugar do PFL, entendo porque eles tomaram essa decisão. É uma liga, é uma liga profissional, tem gente apostando nas lutas. Você aposta naquela luta, você meio que tem que evitar aquela aposta, e isso deixa o PFL numa posição bem esquisita. É por isso que continuo dizendo que não tem nada a ver comigo, por si só. Se Yamato tivesse me nocauteado, acho que eles também teriam dado a ele a oportunidade.”

Burgos terminou em quinto lugar na classificação da temporada regular do PFL, o que o tornou o próximo homem na fila para uma vaga nos playoffs com a remoção de Schulte. Ainda assim, a ótica da situação pintou uma imagem nada lisonjeira, já que Burgos recebeu muito entusiasmo quando foi contratado na entressafra.

Nada disso importa agora, já que Burgos precisa voltar a se concentrar em vencer ao enfrentar Clay Collard no evento principal do PFL Playoff da próxima quarta-feira. Uma vitória o coloca na final dos leves, onde pode ganhar um título da liga e um prêmio de US$ 1 milhão.

E se ele for até o fim, ele não acha que ninguém deve usar sua boa sorte contra ele.

“Droga, se fosse qualquer outra pessoa, ninguém diria nada, mas sou eu, agora parece que estão jogando favoritismo”, disse Burgos. “Isso meio que cai sobre mim. Não é minha culpa. Ouça, me foi dada esta oportunidade e tudo o que posso fazer é aproveitá-la ao máximo e é exatamente isso que estou tentando fazer.