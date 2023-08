Shareef O’Neal diz que o problema de saúde de Bronny James não afetará a carreira de Hoops ‘em nada’

Shareef O’Neal acabei de lançar ótimas notícias … andaimes Esportes TMZ Bronny James está indo bem após seu susto de saúde – e todos os sinais parecem indicar que a emergência médica não afetará sua carreira no basquete “em nada”.

shaqO filho de – que lutou contra seus próprios problemas cardíacos em 2018 – forneceu a atualização positiva enquanto estava no LAX na sexta-feira … dizendo que está em contato com seu bom amigo e Lebron James‘ garoto desde que o jovem de 18 anos voltou do hospital depois sofrendo parada cardíaca.