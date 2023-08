Shein lança primeira coleção produzida no Brasil e deixa brasileiros chocados com estes preços

A Shein, uma das principais marcas de comércio eletrônico do mundo, acaba de anunciar o lançamento de sua primeira coleção produzida no Brasil. Essa novidade tem deixado os consumidores brasileiros empolgados, principalmente pela qualidade das peças e pelos preços acessíveis. Este texto vai explorar mais detalhes sobre a coleção e como a Shein vem investindo no mercado brasileiro.

A Shein e o Mercado Brasileiro

Com o objetivo de fortalecer sua presença no Brasil, a Shein tem realizado diversos investimentos no país. A empresa anunciou um aporte de R$ 750 milhões e a nacionalização de 85% de suas operações. Além disso, comprometeu-se a criar 100 mil empregos locais nos próximos quatro anos. Essa estratégia demonstra o compromisso da Shein em contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Para marcar sua entrada no mercado brasileiro, a Shein inaugurou seu primeiro escritório no Brasil, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Além disso, a empresa realizou com sucesso quatro lojas pop-up em diferentes estados do país, o que permitiu que os consumidores conhecessem de perto os produtos da marca.

Lançamento da Coleção Nacional

Na noite de segunda-feira (31), a Shein promoveu um evento especial para apresentar sua primeira coleção produzida no Brasil. Cerca de 300 peças foram apresentadas, abrangendo uma variedade de estilos e tendências. O destaque da coleção é a qualidade das peças, que são 100% produzidas no país.

Uma das principais vantagens dessa coleção é o preço acessível. Os valores variam de R$ 17 a R$ 190, o que torna as peças da Shein ainda mais atrativas para os consumidores brasileiros. A coleção já está disponível no site e no aplicativo da marca, e para encontrá-la basta buscar por “She(In) Brasil; Envio Nacional”.

Felipe Feistler, gerente geral da Shein no Brasil, destacou a importância desse lançamento e o compromisso da empresa com os consumidores brasileiros. Segundo ele, a Shein tem buscado atender às expectativas do público brasileiro, oferecendo produtos de qualidade a preços acessíveis.

Aderindo ao Programa Remessa Conforme

Dessa forma, a Shein foi uma das primeiras empresas a aderir ao programa Remessa Conforme da Receita Federal. Esse programa estabelece novas diretrizes para a tributação de compras internacionais realizadas pela internet. A adesão ao programa permite que a Shein opere sob as regras estabelecidas, incluindo a isenção de imposto de importação para compras de até US$ 50, com uma alíquota de 60%. No entanto, haverá a cobrança do ICMS, com uma alíquota única de 17%.



Essa adesão demonstra o compromisso da Shein em estar em conformidade com as regulamentações fiscais do Brasil. A empresa realizou uma atualização em seu contrato com os Correios para garantir sua adequação ao programa Remessa Conforme. Essa parceria com os Correios é fundamental para a logística e entrega dos produtos da Shein aos consumidores brasileiros.

AliExpress e Shopee Também Adotarão as Regras do Remessa Conforme

Além da Shein, outras grandes plataformas de comércio eletrônico também estão se preparando para aderir ao programa Remessa Conforme. A AliExpress e a Shopee estão em negociações para firmar contratos com os Correios e protocolar seus pedidos de adesão. Essa medida demonstra a importância do programa para garantir a igualdade de condições de competição entre empresas nacionais e internacionais.

A adesão das empresas ao programa Remessa Conforme traz benefícios tanto para os consumidores quanto para o mercado brasileiro. Os consumidores terão mais segurança e transparência nas suas compras internacionais, enquanto o mercado brasileiro se fortalece, incentivando a criação de empregos e o desenvolvimento da economia.

Shein no Mercado Brasileiro

Em suma, o lançamento da coleção produzida no Brasil pela Shein é uma excelente notícia para os consumidores brasileiros. A marca tem investido no país, demonstrando seu compromisso com o mercado brasileiro. Além disso, a adesão ao programa Remessa Conforme mostra a preocupação da Shein em estar em conformidade com as regulamentações fiscais do Brasil.

Com preços acessíveis e produtos de qualidade, a Shein tem conquistado cada vez mais os consumidores brasileiros. A chegada da coleção produzida no Brasil reforça o compromisso da marca em atender às demandas e expectativas do público brasileiro.

Portanto, se você está em busca de peças de moda com qualidade e preços acessíveis, não deixe de conferir a coleção da Shein. Com uma variedade de estilos e tendências, você certamente encontrará algo que combina com o seu estilo. Por fim, aproveite essa oportunidade e renove o seu guarda-roupa com produtos produzidos no Brasil pela Shein.