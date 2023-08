Sherri Papini transferida para o confinamento comunitário à medida que a data de libertação da prisão se aproxima

Sherri Papinia mãe condenada por mentir às autoridades quando encenou o seu desaparecimento, está agora fora da prisão e em confinamento comunitário… antes da data prevista para a sua libertação.

Um representante do Bureau of Prisons disse ao TMZ … Sherri foi transferida do campo satélite adjacente ao FCI Victorville Medium I na semana passada e agora está em uma instalação supervisionada pelo Escritório de Gerenciamento de Reentrada Residencial de Sacramento do BOP.

O confinamento comunitário muitas vezes significa que o preso está terminando a pena em casa ou em algum tipo de casa de recuperação – mas o oficial do BOP não forneceu mais detalhes sobre a situação de Sherri.

Também soubemos que a data projetada de libertação de Sherri foi adiada para o final de outubro, depois de originalmente ter sido libertada em maio de 2024 – então ela reduziu uns bons 6 meses de sua pena.



24/11/16 ABC 7

Lembre-se, Sherri ganhou as manchetes nacionais depois que foi dada como desaparecida em 2016, e foi encontrada semanas depois no Dia de Ação de Graças… a cerca de 240 quilômetros de sua casa no norte da Califórnia.

Ela alegou que, na época, duas mulheres hispânicas a sequestraram sob a mira de uma arma.

A trama se complicou, como dizem, quando ela estava preso e acusado por mentir para agentes do FBI sobre a coisa toda – os federais disseram que ela estava morando com um ex-namorado no momento de seu “desaparecimento”.