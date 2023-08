Sherwin-Williams Brasil CONTRATA em ONZE ESTADOS

A Sherwin-Williams Brasil, empresa que é uma loja varejista e fabricante que vende tintas para ambientes internos e externos, está com alguns cargos disponíveis em várias regiões do país. Sendo assim, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as vagas abertas no momento:

Assistente Coordenador de Loja I – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Coordenador de Loja I – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Curitiba – PR -Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Ananindeua – PA – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Campina Grande – PB – Efetivo;

Auxiliar de Loja – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Loja de Taboão da Serra – Taboão da Serra – SP- Efetivo;

Estágio – Administrativo de lojas – Taboão da Serra – SP – Estágio;

Executivo de Vendas – Brasília – DF – Efetivo;

Executivo de Vendas – Criciúma – SC – Efetivo;

Executivo de Vendas – Vitória da Conquista – BA – Efetivo;

Executivo de Vendas – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Adm de Vendas – Taboão da Serra – SP – Aprendiz;

Trainee – Fortaleza – CE e Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor Externo I – São Luís – MA – Efetivo.

Mais sobre a Sherwin-Williams

Sobre a empresa, é válido frisar que a Seherwin-Williams é interessante frisar que a empresa é pioneira nas tecnologias aplicadas aos seus produtos e revestimentos. Seu foco em inovação nos permite oferecer aos seus clientes novas e melhores soluções.

Além disso, com um forte compromisso com a melhoria contínua, se desafia a definir o padrão da indústria de excelência em cores, produtos e revestimentos que preservam, protegem e embelezam.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Sherwin-Williams já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

