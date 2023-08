Shohei Ohtani ainda consegue rebater apesar da lesão na UCL?

Shohei Ohtani provavelmente está vivendo seus últimos dias como membro do Los Angeles Angels depois de não conseguir garantir uma troca fora do time no prazo recentemente expirado, no entanto, agora há pontos de interrogação sobre seu futuro imediato com o time.

Muitos esperavam que a sensação japonesa continuasse a jogar em um nível bidirecional incrivelmente alto até o final da temporada atual, mas a lesão ocorreu no pior momento possível.

São poucos os atletas que levam uma multidão ao silêncio atordoado quando parecem ter sofrido uma lesão.

Ronaldo Nazário foi um deles quando sofreu um problema repetido no ACL contra a Lazio há duas décadas, e o mesmo se aplica a Lebron James.

Ohtani está chegando a esse nível. O fato de ele estar saudável e disponível é bom para o beisebol, mas uma lesão na UCL provavelmente pôs fim à sua contribuição como arremessador na temporada.

Normalmente, um jogador teria o resto da campanha para se submeter a uma cirurgia e se recuperar. No entanto, ele é muito importante para os Anjos. Isto é semelhante a Lionel Messi quebrar um dedo do pé no auge de sua carreira no Barcelona.

Ele deveria estar descansado? Sim, mas ele pode ser empurrado? Provavelmente.

Shohei Ohtani, do Los Angeles Angels, marca em um single de Luis Rengifo durante a quinta entrada do segundo jogo contra o Cincinnati RedsMark J. TerrillPA

Shohei Ohtani ainda vai rebater apesar da lesão

Alden Gonzalez da ESPN informou na quinta-feira que Ohtani não vai desistir da temporada ainda e que tentará continuar jogando como rebatedor até o final da campanha.

Claro, resta saber se isso é possível, já que provavelmente será necessária uma cirurgia de Tommy John para corrigir a ruptura do UCL.

Curiosamente, em 2018 houve uma lesão semelhante sofrida por Ohtani e ele continuou a rebater pelo resto da campanha antes de ser operado na entressafra.

O plano inicial é tentar repetir isso desta vez, mas pode haver uma dúvida se Ohtani optará por proteger seu próprio valor antes de se tornar um agente livre e fará a cirurgia mais cedo.