Shohei Ohtani exibe um ato de polidez japonesa no banco dos Anjos

Shohei Ohtani está fazendo uma ótima temporada com os Angels, ele se destacou no montículo e com seu poderoso bastão que uma vez rasgou o teto do Tokyo Dome, porém, desta vez chamou a atenção por outra coisa: limpou o banco de reservas de seu time no jogo contra o Navegantes de Seattle.

Ohthani relembrou o que pode ser considerado boa sorte

Enquanto o jogo estava acontecendo, a televisão as câmeras o pegaram no momento certo quando estava prestes a começar a recolher os copos plásticos e de papel usados ​​pelos companheiros, gesto que tem sido muito comum entre os japoneses como já vimos em vários eventos internacionaispois faz parte de sua cultura manter tudo arrumado.

não é a primeira vez Ohtani realizou esta ação, o arremessador explicou por que ele faz isso: “Se você considera o lixo que as pessoas jogam fora como sorte, pode obter boa sorte recolhendo-o”Isto é o que Shohei Ohtani mencionou quando entrevistado, uma lição que seu treinador lhe ensinou quando cursava a universidade em Japão.

Ohtani fica com os Anjos

O Los Angeles Angels manteve sua superestrela Shohei Ohtani e acabaram se tornando os principais licitantes e, eventualmente, os compradores de seu contrato, mas menos de uma semana após o prazo, que foi o pior possível.

O anjos foram varridos por Seattle e perderam seis jogos consecutivos, ficando sete jogos fora de uma vaga nos playoffs. Lucas Giolito permitiu 12 corridas em nove entradas em suas duas primeiras partidas desde que foi adquirido do Chicago White Sox.