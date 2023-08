Shopee vendendo Dinheiro FALSO?

A Shopee, uma plataforma de comércio eletrônico conhecida mundialmente, tem gerado polêmica ao permitir a venda de pacotes de notas falsas de R$ 100 por preços que variam em torno de R$ 25,99. Essas notas falsificadas podem ser encontradas em várias lojas cadastradas no aplicativo, e cada pacote contém 100 unidades de papel-moeda falso. Mas será que a dinheiro falso na Shopee é uma realidade ou apenas um mal-entendido?

Shopee e a questão da legalidade

A Shopee é um marketplace fundado em Singapura que permite que vendedores de todo o mundo anunciem seus produtos. No site, existe uma categoria específica chamada “Moedas e Cédulas”, onde é possível encontrar não apenas as notas falsas, mas também itens de colecionadores, como moedas que não estão mais em circulação.

As notas falsas vendidas no aplicativo da Shopee, conforme descrito pelos vendedores, são projetadas para serem usadas em “jogos de simulação de compras, vendas e outros tipos de transações financeiras” e são ideais para “brincar com os amigos”. Estas notas são uma réplica das reais, exceto pela indicação de “cédula sem valor monetário” impressa em um lado do papel.

No entanto, apesar dessas explicações, a venda de dinheiro falso na Shopee pode levantar questões legais.

A questão legal

No Brasil, de acordo com o Código Penal, a fabricação, alteração, venda ou introdução de moeda falsa em circulação é crime, passível de reclusão de três a doze anos e multa, conforme estabelecido no artigo 289, de 1940. Portanto, a venda de dinheiro falso na Shopee pode se enquadrar nessa definição.

Conclusão

Enquanto a Shopee alega que as notas falsas são destinadas a jogos de simulação e brincadeiras, é essencial que a plataforma garanta que esses produtos não sejam usados de maneira inadequada. A venda de dinheiro falso, mesmo que seja para fins recreativos, é um assunto delicado e a Shopee deve agir com responsabilidade para garantir que está em conformidade com as leis locais.