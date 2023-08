Shoulder CONTRATA Vendedor (a), Estoquista e mais!

A Shoulder, marca de lojas do setor de varejo de vestuário feminino, está com ótimos cargos abertos no mercado de trabalho. Quer dizer, se você está em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Apoio de Loja – Shopping Eldorado – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Shopping Parque Dom Pedro – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Apoio de Loja – Shopping Parque Dom Pedro – Campinas – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Rio de Janeiro – RJ – Shopping;

Vendedor (a) – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Brasília – DF – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Shopping Bourbon – São Paulo – SP – Lojas;

Estoquista – Shopping Barigui – Curitiba – PR.

Mais sobre a Shoulder

Falando um pouco mais sobre a Shoulder, é válido ressaltar que nos dias atuais, conta com mais de 70 lojas e em cerca de 700 multimarcas – deixa de ser uma marca de São Paulo para se tornar uma marca do Brasil, que representa a mulher brasileira, independente de qual cantinho do país ela esteja! Cada região nos trouxe um pouco do que a Shoulder é hoje: urbana, solar, feminina e com uma essência descomplicada!

Além disso, a empresa faz questão de ter uma equipe apaixonada pelo que faz, que trabalha incansavelmente para oferecer aos clientes a experiência de consumo mais surpreendente do mercado. Por isso, busca por pessoas que tenham Foco na Cliente, Energia para Resultados, Cabeça Criativa, Líder de Si Mesmo e Paixão pela Moda e Pelo Varejo.

Como efetivar a sua inscrição?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Shoulder, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos conferir. Tudo o que você precisa fazer é verificar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

