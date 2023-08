Show de prévia do UFC Vegas 78: um card carregado com alunos do Contender Series e do TUF pode iluminar o APEX?

Rafael dos Anjos e Vicente Luque são ótimos headliners, mas quanto apoio eles estão recebendo da eliminatória? UFC Vegas 78 apresenta 12 lutadores eliminados de Dana WhiteSérie Contender e O ultimo lutador (mais um recente Dana White: Procurando por uma briga assinatura!), tornando o sábado um verdadeiro teste do “sistema de fazenda” do UFC.

Alexander K. Lee, do MMA Fighting, Jed Meshew e E. Casey Leydon discutem o evento principal entre dos Anjos e Luque, e quais são as apostas para alguns dos veteranos mais antigos do card. Além disso, a equipe dá uma olhada mais ampla no card de 26 lutas, que está cheio de lutadores vindos de derrotas ou com pouca experiência profissional ou ambos. O UFC atingiu um ponto crítico quando se trata de qualidade do card?

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 78 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.