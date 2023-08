Show pós-luta do UFC Cingapura: reação ao nocaute violento de Max Holloway, aposentadoria do Zumbi Coreano

Max Holloway e The Korean Zombie deram aos fãs uma batalha emocionante na luta principal do UFC Cingapura de sábado, e acabou sendo a última para Chan Sung Jung quando ele anunciou sua aposentadoria do esporte após um terceiro round caótico que viu o primeiro o campeão peso pena Holloway consegue sua primeira finalização em quase cinco anos.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem ao UFC Cingapura, à violenta vitória por nocaute de Holloway enquanto lutava com o coração pesado e ao legado de Korean Zombie como lutador de ação e o que ele significou para o esporte. Além disso, eles discutem a vitória de Anthony Smith sobre Ryan Spann no co-evento principal, o retorno bem-sucedido de Giga Chikadze ao octógono em sua vitória sobre Alex Caceres, a difícil vitória de Erin Blanchfield sobre Taila Santos e se isso lhe rendeu uma chance pelo título, e mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Cingapura acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde mais você conseguir seus pods.