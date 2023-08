Show pós-luta do UFC Vegas 78: reação às vitórias de Vicente Luque e Cub Swanson, julgamento do MMA

Vicente Luque voltou ao octógono pela primeira vez em mais de um ano e parecia uma versão nova e melhorada de si mesmo ao vencer Rafael dos Anjos por decisão unânime na luta principal do UFC Vegas 78.

Mike Heck, do MMA Fighting, Eric “New York Ric” Jackman e E. Casey Leydon reagem à vitória de Luque sobre o ex-campeão dos leves, sua abordagem de grappling pesado, pedindo um dos cinco primeiros adversários e muito mais.

Além disso, os tópicos incluem a vitória por decisão unânime de Cub Swanson sobre Hakeem Dawodu, como a luta foi marcada, se foi um assalto, a evolução contínua de Khalil Rountree após sua finalização desagradável em Chris Daukaus, um card preliminar pesado, que o promissor impressionou mais, outras perguntas candentes saindo do APEX e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 78 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde quer que você obtenha seus pods.