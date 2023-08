Silveiro Advogados CONTRATA de forma efetiva e para estágio

A Silveiro Advogados, escritório de advocacia guiado pelo propósito de conferir segurança jurídica para que os clientes ousem em suas iniciativas, está com algumas ótimas vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas ofertadas:

Assistente Jurídico JR – Porto Alegre – RS e Híbrido -Efetivo;

Assistente Jurídico | Tributário – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Assistente de TI – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estágio – Contencioso Cível – Relações de Consumo – Porto Alegre – RS e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) de TI – Porto Alegre – RS – Estágio.

Mais sobre a Silveiro Advogados

Sobre a Silveiro Advogados, é interessante frisar que a história começou há mais de meio século, em Porto Alegre, com o seu fundador, João Carlos Silveiro, uma vocação despertada desde cedo, que originou esse tradicional escritório do Rio Grande do Sul e do Brasil.

O sonho de crescer sem perder a maneira artesanal de tratar as demandas dos clientes consolidou uma estrutura de profissionais formados dentro da cultura de ir à raiz da causa do problema e colocar sempre os interesses do cliente em primeiro lugar. Assim, o escritório é responsável, de forma voluntária, pelo trabalho na constituição de importantes ONGs que estão promovendo revolução silenciosa no campo social, melhorando a vida de milhares de cidadãos.

Sólidos valores, forjados em mais de 65 anos de existência, aliados ao dinamismo de um escritório totalmente renovado. Seu ambiente de trabalho é democrático, diversificado e amigável, estimulando o empreendedorismo e o constante desenvolvimento pessoal. Estabelece parcerias de longo prazo. Tem convicção de que o sucesso do seu trabalho vem de laços de confiança desenvolvidos através de relações verdadeiras, transparentes e, acima de tudo, humanas.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



