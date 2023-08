Simone Biles deslumbra em seu retorno de uma pausa de 2 anos para dominar o US Classic

Simone Biles passou dois anos tentando se distanciar daqueles dias estranhos em Tóquio e de todo o barulho externo que os acompanhava.

Ela mergulhou na terapia e lentamente – muito lentamente – voltou a treinar, embora duvidasse se estava realmente pronta para uma terceira Olimpíada e toda a pressão e expectativas que vêm com isso quando você é considerado o maior de todos os tempos.

Não foi até meados da primavera que ela se comprometeu a treinar seriamente depois de conversar sobre isso tomando margaritas com seus treinadores. Não foi até o final de junho que ela se comprometeu com o US Classic de sábado à noite. E não foi até ela pisar no pódio e ouvir os gritos de apoio e o mar de sinais feitos à mão que o barulho com o qual ela lutou por 732 dias finalmente se calou.

Ela estava de volta em seu espaço seguro. De volta na frente de uma multidão. De volta ao controle. De volta a ser a Simone Biles – embora uma versão mais madura, casada, de 26 anos – que passou uma década redefinindo seu esporte.

Com a confiança crescendo a cada rotação, Biles disparou para a vitória em seu primeiro confronto desde o Jogos de Tóquio. Sua pontuação geral de 59,100 foi cinco pontos melhor que a vice-campeã Leann Wong. E ainda mais notável pelo fato de que ela realmente não se esforçou para se preparar até depois de seu casamento com Green Bay Packers segurança Jonathan Owens no final de abril.

Biles: Estou muito chocado. Surpreso

“Eu me sinto muito bem sobre onde estou agora, mentalmente e fisicamente”, disse Biles. “Ainda acho que há algumas coisas para trabalhar em minhas rotinas, mas para o primeiro encontro de volta, eu diria que correu muito bem. Estou muito chocado. Surpreso.”

Ela obteve a melhor pontuação em três dos quatro eventos, transformando o que normalmente é um encontro preparatório para o Campeonato dos Estados Unidos em uma demonstração de que ela permanece – quando está no seu melhor ou perto dele – uma força singular em seu esporte.

A única vez que ela pareceu deslocada na NOW Arena foi quando ela foi apresentada. Ela se arrastou de um lado para o outro do chão, sem saber para onde deveria ir.

O momento passou. Minutos depois, ela ergueu as mãos e saudou os juízes. Então foi o mesmo de sempre para a ginasta feminina mais condecorada da história.

Usando um collant preto e branco deslumbrante e uma aliança de casamento de silicone que ela comprou da Amazon para usar enquanto compete, Biles eletrizou uma casa lotada que rugia a cada giro, cada giro e, sim, torção.

Embora ela tenha admitido que ainda está um pouco nervosa ao fazer os elementos de torção em suas rotinas, ela certamente parecia confortável durante duas horas que ofereceram uma amostra do que poderia vir antes de Paris no próximo verão.

Vestindo o número 231 e ostentando – pelo menos antes de começar a competir – um colar com “Owens” em homenagem ao marido, ela parecia igualmente relaxada e energizada.

Ela começou em barras irregulares, não muito longe de uma placa com uma cabra (um símbolo para “A Maior de Todos os Tempos”) que dizia “Simone Freaking Biles”. Ela não era perfeita, quase parando perto do final de sua rotina. Ela se levantou e se manteve firme e, quando apeou, desviou os olhos para o lado, como se dissesse “xixi”.

Sua pontuação de 14.000 foi a terceira melhor da competição e um sinal do que está por vir. Ela estava sólida e firme como sempre na trave de equilíbrio, onde conquistou o bronze em Tóquio após uma semana de incertezas, uma medalha que ela descreveu como uma das mais doces de sua carreira.

Embora nunca tenha oficialmente fechado as portas para Paris, a certa altura ela estava convencida de que sua carreira havia acabado. Ela passou a maior parte dos últimos 24 meses se preparando para seu casamento e planejando o resto de sua vida.

Ainda assim, a atração da academia a atraiu, embora ela esteja adotando uma abordagem mais discreta para seu retorno do que em 2018 ou na corrida para Tóquio em 2021.

No momento, ela está deixando sua ginástica falar mais. E falou alto e claro.

Ela foi dinâmica no exercício de solo, onde seus passes cambaleantes há muito tempo atrapalham. Embora ela e seus treinadores tenham ajustado um pouco suas rotinas para aproveitar melhor o código de pontos atualizado do esporte, ela ainda faz algumas das ginásticas mais desafiadoras do esporte, normalmente com uma facilidade aparentemente sem esforço.

Biles manteve todos os três passes cambaleantes no chão dentro de campo, algo que às vezes era um problema em 2021. Sua pontuação de 14.900 incluiu um valor inicial de 6,8, uma enorme dificuldade. Nenhum outro atleta, muitos dos quais cresceram idolatrando-a, teve um valor inicial superior a 5,9.

Ela terminou com um salto duplo de Yurchenko, um roundoff na mesa seguido de dois saltos para trás com as mãos cruzadas atrás dos joelhos. É um cofre com o qual ela brincou em 2021, na esperança de fazer sucesso em Tóquio.

Isso nunca aconteceu. Ainda pode em Paris. Ela pulou um pouco depois de pousar quando a arena explodiu, seus 15.400 pontos a mais do que um ponto completo melhor do que qualquer um dos outros 30 atletas conseguiu.

O Classic é considerado uma espécie de aquecimento. Os campeonatos dos EUA são no final deste mês, com os campeonatos mundiais chegando em outubro e as Olimpíadas em menos de um ano.

Ela está tentando não ir muito longe. Fazendo questão de aproveitar o que ela chamou de “pequenas vitórias”.

“Eu sabia que poderia voltar e, com sorte, ter uma chance”, disse ela. “Trata-se de realmente cuidar do meu corpo agora. Então é isso que devemos fazer. Está funcionando.”

Há muito tempo para refinar as coisas. Expandir. Construir. A pontuação geral de Biles no sábado foi maior do que ela postou no mesmo encontro em 2018. O que se seguiu naquela época foram dois anos de domínio histórico.

Mais podem estar a caminho.