Simone Biles torce para o marido no jogo dos Packers, sua amiga rouba os holofotes

vocêS ginasta Simone Biles compareceu ao Lambeau Field na sexta-feira para torcer por seu marido, Green Bay Packers segurança Jonathan Owensem jogo de pré-temporada contra o Cincinnati Bengals. O amigo do olímpico, porém, roubou os holofotes.

Biles, 26, e sua amiga foram vistas caminhando para fora do túnel em um vídeo compartilhado pelo oficial. NFL conta no X (Twitter). Os fãs se concentraram na mulher vestindo uma camisa “00” do Bengals que caminhou ao lado do sete vezes medalhista de ouro olímpico.

Jordan Love ‘enfia a agulha’ com passe lateral no estilo Mahomes, empolga fãs do Packers@Packers

Alexandria, amigo de Biles, é aparentemente um modelo do Instagram. O nome da conta dela é “@alxk___” e também tem um par de outras alças para seu pitbull.

Tanto Simone quanto Alexandria postaram histórias no Instagram de sua experiência no jogo da pré-temporada. Eles até tomaram algumas doses de tequila juntos.

Green Bay eliminou Cincinnati, mas Alexandria provavelmente ainda gostou de estar no centro das atenções por uma noite.

Quando Simone Biles se casou com Jonathan Owens?

Owens, 28, e Biles se casaram no México em abril e ele assinou com os Packers como agente livre uma semana depois.

Na vitória da pré-temporada sobre Cincy, Owens registrou um único tackle, embora não tenha jogado muito.

Ele e Biles se tornaram uma das principais histórias em torno de Green Bay nesta entressafra, exceto, é claro, a saída de Aaron Rodgers.

Jordan Love liderou o Packers em algumas investidas contra o Bengals e conseguiu lançar um passe para touchdown.