Simone Biles vence recorde de 8º campeonato de ginástica dos EUA

Simone Biles está de volta ao seu estilo de dominação – a superestrela da ginástica venceu seu 8º campeonato dos EUA, recorde, no domingo … dois anos depois de desistir das Olimpíadas de Tóquio para se concentrar em sua saúde mental.

O jovem de 26 anos tornou-se o mais velho a vencer depois de um excelente desempenho durante o fim de semana… registrando uma pontuação total geral de 118,40 nos dois dias do evento, quatro pontos à frente do vice-campeão. Shiles Jones e sete acima do terceiro colocado Leanne Wong.