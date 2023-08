Simone Biles vence seu 8º campeonato de ginástica dos EUA com desempenho recorde

Simone Biles acaba de fazer história em Domingo já que ela quebrou vários recordes no Campeonato dos EUA de Ginástica em San Jos, Califórnia quando ela a ganhou 8º título nacional geral dos EUA ao mesmo tempo que se tornou a ginasta mais velha a vencer desde a sua criação em 1963.

“Faço isso há tanto tempo que sinto que não penso em números. Eu penso no meu desempenhoe,” Biles disse à NBC Sports. “Acho que no geral acertei 8 em 8 (eventos limpos). Então, oito, acho que é um número da sorte este ano.”

Simone Biles quebrou um recorde de 90 anos

Antes de Biles quebrar o recorde, ele pertencia a Linda Mulvihill, que conquistou o título em 1971 aos 24 anos e 3 meses. Quando Biles ganhou o título pela última vez em 2021 ela tinha 24 anos e 2 meses.

Em 2022, o nativo de Ohio não competiu e as honras foram para Konnor McClain, de 17 anos.

Depois de vencer o USClassic no início de agosto, Biles disse que está se sentindo melhor do que nunca no chão e afirmou: “eu estava conversando com [coach] Laurent [Landi] depois, e pensamos, acho que estou em melhor forma do que em 2021. Acho que isso acontece mental e fisicamente… também estou um pouco mais velho. Estou mais maduro. Então, neste momento, ninguém está me forçando a sair aqui. Este sou realmente eu.”

De acordo com o Deadline, ela foi entrevistada sobre seus objetivos e respondeu “Gosto de mantê-los pessoais, só para saber o que pretendo. Acho que é melhor assim. Estou tentando me mover um pouco diferente este ano do que no passado. Acho que está funcionando até agora, então vou manter isso um pouco secretoe.”

Ela também foi questionada sobre sua participação no Olimpíadas de Paris 2024no entanto, ela respondeu rapidamente que ainda não tomou uma decisão.