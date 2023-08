simplifique contas a pagar com o Banco do Brasil

Gerenciar as contas a pagar em uma empresa pode ser uma tarefa desafiadora. Uma vez que os processos manuais podem ser demorados, propensos a erros e, muitas vezes, inseguros. Confira soluções do Banco do Brasil (BB)!

Pagamentos empresariais: simplifique contas a pagar com o BB

No entanto, para ajudar as empresas a enfrentarem esse desafio de forma prática e eficiente, o Banco do Brasil oferece soluções de pagamento que tornam o processo de “contas a pagar” mais simples do que nunca.

Automatizando para simplificar: soluções de Pagamentos do BB

Quitar obrigações comerciais nunca foi tão fácil. Já que com as soluções de pagamentos do BB, as empresas podem automatizar o processo de contas a pagar, proporcionando praticidade e segurança.

Por isso, esqueça o transporte de valores e o manuseio de documentos, pois agora é possível gerenciar suas transações financeiras de maneira conveniente.

Escolha a forma que combina com a sua empresa

As soluções de pagamentos do BB oferecem flexibilidade para as empresas escolherem como desejam gerenciar suas finanças. Seja na palma da mão ou direto do escritório, o BB tem as ferramentas certas.

BB Digital PJ App

A praticidade na palma da sua mão. Visto que com o aplicativo BB digital PJ, o cliente pode gerenciar suas contas a pagar de qualquer lugar, com facilidade e segurança.



Internet banking empresarial

Se preferir gerenciar os pagamentos direto do escritório, o BB oferece duas opções:

a. Através do BB Digital PJ via internet, onde você pode acessar sua conta, agendar pagamentos e gerenciar suas obrigações financeiras.

b. Utilizando aplicativos fornecidos pelo Banco ou até mesmo seu próprio aplicativo personalizado.

Ampla variedade de opções de pagamento

As soluções de pagamentos do BB fornecem uma gama diversificada de opções para ajudar sua empresa a liquidar suas obrigações de forma rápida e eficaz. Algumas das opções disponíveis incluem:

Transferências Bancárias : faça transferências para contas correntes, poupanças, além de TEDs e DOCs.

: faça transferências para contas correntes, poupanças, além de TEDs e DOCs. Boletos de Cobrança : gere e pague boletos de cobrança de maneira prática.

: gere e pague boletos de cobrança de maneira prática. Guias de Arrecadação : efetue o pagamento de guias de arrecadação com facilidade.

: efetue o pagamento de guias de arrecadação com facilidade. Faturas de Consumo : gerencie suas faturas de consumo e efetue os pagamentos necessários.

: gerencie suas faturas de consumo e efetue os pagamentos necessários. Depósito Judicial: facilidade no pagamento de depósitos judiciais.

Vantagens dos aplicativos de pagamento

Além da diversidade de opções, os aplicativos oferecem uma série de vantagens que podem transformar a forma como sua empresa lida com os pagamentos:

Agilidade e Simplicidade : efetue o pagamento de compromissos em lote, em uma única operação.

: efetue o pagamento de compromissos em lote, em uma única operação. Ferramentas Gratuitas : os aplicativos BB Pagamentos e BB GestãoMax são fornecidos gratuitamente, garantindo eficiência sem custos adicionais.

: os aplicativos BB Pagamentos e BB GestãoMax são fornecidos gratuitamente, garantindo eficiência sem custos adicionais. Variedade de Modalidades de Pagamento : escolha a modalidade de pagamento que melhor se adapta às suas necessidades.

: escolha a modalidade de pagamento que melhor se adapta às suas necessidades. Automação de Processos : integre seus sistemas empresariais com os aplicativos do BB para uma gestão automatizada e precisa.

: integre seus sistemas empresariais com os aplicativos do BB para uma gestão automatizada e precisa. Agendamento de Pagamentos: programe pagamentos com até 180 dias de antecedência.

programe pagamentos com até 180 dias de antecedência. Histórico e Cadastro de Beneficiários: mantenha um registro organizado de seus pagamentos.

mantenha um registro organizado de seus pagamentos. Comprovantes Autenticados: guarde comprovantes autenticados para referência futura.

guarde comprovantes autenticados para referência futura. Customização : adapte os aplicativos às necessidades específicas da sua empresa.

: adapte os aplicativos às necessidades específicas da sua empresa. Mitigação de Erros e Fraudes: reduza a possibilidade de erros e fraudes com processos automatizados.

Facilidade no pagamento de salários

Além das contas a pagar, os aplicativos do BB também oferecem soluções práticas para o pagamento de salários aos funcionários da sua empresa.

Como aproveitar as soluções do BB

Se você deseja simplificar a gestão das contas a pagar na sua empresa, o BB oferece soluções acessíveis e eficientes. Para começar a utilizar o BB Digital PJ, basta acessar o site oficial do Banco do Brasil (www.bb.com.br), navegar até o segmento “Pro Seu Negócio” e encontrar o acesso ao aplicativo na parte superior da página.

Para obter informações detalhadas sobre todas as soluções de pagamentos do BB, acesse o site oficial.

Aviso Legal

Lembre-se de que as condições gerais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações atualizadas ou esclarecer dúvidas, entre em contato com a sua agência BB.