SIMULADOR fica disponível e deixa brasileiros avisados

A Caixa Econômica já efetuou a atualização do simulador do programa Minha Casa Minha Vida com todas as novas diretrizes associadas ao programa. A intenção é possibilitar que os consumidores compreendam de maneira clara o funcionamento do financiamento de suas residências. Então, a partir disso, podem iniciar o processo de aquisição.

O simulador do Minha Casa Minha Vida é uma ferramenta online disponível no website da Caixa Econômica Federal. Ele proporciona acesso a informações cruciais sobre a aquisição da casa própria. O banco recomenda que todos aqueles interessados na compra do imóvel realizem esse procedimento, pois é o primeiro passo no processo de financiamento.

Formas de simulação

Além do portal online, aqueles que pretendem adquirir uma casa conforme as regras programa podem simular em uma agência da Caixa ou nos correspondentes Caixa Aqui. A distinção é que a simulação online é mais ágil, sem a necessidade de enfrentar filas, enquanto no atendimento presencial um funcionário atende cada pessoa individualmente e esclarece as dúvidas.

Segundo a Caixa, a maior parte das propostas realizadas usando o simulador online do Minha Casa Minha Vida são destinadas a imóveis com valores até R$ 200 mil. No mês passado, 40,3% das simulações envolviam imóveis com valores entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, e 16% para imóveis entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. O banco observa que a maior parcela dos interessados na aquisição tem entre 25 e 35 anos.

Como usar o simulador do Minha Casa Minha Vida?

Aqueles que já têm um imóvel em vista e conhecem seu preço de venda têm a opção de utilizar o simulador para descobrir as condições para aquisição. Será necessário preencher campos com informações como o tipo de financiamento, valor do imóvel e a cidade onde o imóvel se encontra.

Todos esses detalhes são cruciais para obter o resultado final. Este mostrará ao interessado o valor da entrada, a quantidade de parcelas, a taxa de juros e o montante total do financiamento.

Para acessar o simulador do Minha Casa Minha Vida, siga estes passos:

Acesse a página do Minha Casa Minha Vida no website da Caixa Econômica;

Selecione “Habitação urbana”;

Escolha a opção “Simule aqui”;

Complete todos os campos com os dados necessários e solicitados;

Está pronto! O resultado sobre o financiamento será exibido.



Faixas de renda do Minha Casa Minha Vida

As faixas de renda que determinam a elegibilidade para o programa Minha Casa Minha Vida varia e impactam o valor do financiamento. Para áreas urbanas, as faixas de renda são as seguintes:

1 – Renda mensal de até R$ 2.640;

2 – Renda mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4.400;

3 – Renda mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8.000.

As faixas 1 e 2 recebem subsídios do governo, enquanto a faixa 3 tem a possibilidade de acessar taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado.

Os valores máximos dos imóveis para áreas urbanas são os seguintes:

1 (subsidiada) – Até R$ 170 mil;

1 e 2 (financiada) – Até R$ 264 mil;

3 (financiada) – Até R$ 350 mil.

Para áreas rurais, as mudanças recentes para novas habitações elevaram o valor máximo de R$ 55 mil para R$ 75 mil. No caso de melhorias em moradias, o valor aumentou de R$ 23 mil para R$ 40 mil.

Taxa e prazo

As taxas de juros do programa Minha Casa Minha Vida foram reduzidas e são as mais competitivas do mercado, variando de 4% ao ano a 8,16% ao ano. As taxas são determinadas com base na renda familiar e na região onde está localizada a moradia.

O prazo máximo para o financiamento é de 35 anos, e o programa abrange a aquisição tanto de imóveis novos quanto usados. Os indivíduos que são cotistas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) têm a vantagem de acessar financiamentos com taxas mais vantajosas, desde que possuam uma conta vinculada no FGTS com, pelo menos, três anos de contribuições ao regime.

Na faixa 1, a taxa de juros é de 4% para famílias com renda mensal de até R$ 2 mil nas regiões Norte e Nordeste. Para as demais regiões do país, a taxa sobe para 4,25%.