Siuuu! Comemoração mais emblemática de Cristiano Ronaldo completa uma década

Cristiano RonaldoA grande história do celebre inclui muitos momentos importantes, mas desta vez nos lembramos de quando ele decidiu fazer uma festa que, com o tempo, se tornaria uma das mais imitadas e respeitadas do mundo.

CR7 pode não estar mais no seu melhor como jogador de futebol profissional, mas devemos reconhecer algo: ele eternizou a celebração mais icônica do futebol moderno.

A famosa comemoração acontece quando ele pula verticalmente e quando desce abre as mãos gritando “Siuuu”.

Essa peculiar comemoração nasceu há 10 anos, justamente quando parecia que ele não pararia de marcar gols.

Como nasceu o famoso ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo?

Esse momento inesquecível ocorreu quando o atacante vestiu a camisa doReal Madridclube no qual foi imortalizado como o melhor jogador de sua história.

Isso aconteceu no dia 7 de agosto de 2013, quando comemorou pela primeira vez um gol dessa forma com uma jogada que ainda é a mais imitada no mundo dos esportes.

10 anos depois de o lendário português ter gritado o “Siuuu” pela primeira vez, já o fez 479 vezes mais.

Isto é porque Cristiano Ronaldo conseguiu marcar para cada uma de suas equipes, marcando com as camisas de Real Madrido Seleção Nacional de Portugal, Manchester United, Juventus e agora com Al Nasser.

Os golos de Cristiano Ronaldo desde o nascimento do ‘Siuuu’

Desde 7 de agosto de 2013, Cristiano marcou 249 gols com Real Madrid101 com Juventus85 com Portugal27 com Manchester United e 17 com Al-Nasrseu atual clube na Arábia Saudita.

O dia em que o “Siuuu” nasceu foi em uma partida de pré-temporada onde Real Madrid enfrentou Chelsea em solo americano e a seleção espanhola, então treinada por José Mourinhovenceu por 3-1.

Cristiano RonaldoA comemoração do brasileiro marcou um antes e um depois em sua carreira, a ponto de aos poucos os torcedores se associarem e agora todo mundo copia quando ele faz no estádio.