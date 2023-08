Skymark OFERECE EMPREGOS na Grande São Paulo

A Skymark, companhia que ajuda empresas a transportar cargas com eficiência, gerenciando de ponta a ponta as chances de risco, está contratando novos colaboradores para preencher o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre, conheça a lista de oportunidades disponíveis:

Help Desk – Osasco – SP – Montagem e Manutenção de Micros;

Auxiliar de Recursos Humanos – Osasco – SP – Recrutamento e Seleção;

Assistente Administrativo – PCD – Osasco – SP – Administração Geral;

Assistente de Departamento Pessoal – Presencial Osasco – SP – Departamento Pessoal;

Auxiliar de Monitoramento – Rastreamento – Osasco – SP – Efetivo.

Mais sobre a Skymark

Sobre a Skymark, é interessante frisar que, no mercado de Gerenciamento de Riscos desde 2001, a Skymark adquiriu larga experiência em áreas de elevada concentração de roubos de cargas, como São Paulo, Rio de Janeiro e demais centros urbanos do Brasil.

Vale destacar que hoje conta com uma equipe de 300 colaboradores, preparados para lidar com o risco de forma realista e íntegra. Possui as principais homologações de nosso setor e atendemos às exigências das maiores seguradoras do país. Atualmente, são mais 350 clientes ativos, dos mais variados portes, perfis de riscos de carga e especificações logísticas.

Por fim, a empresa tem a visão de tornar-se reconhecida no mercado nacional e internacional de gerenciamento de risco, reconhecendo-se suas características individuais em sua área de atuação, como sua capacitação de antecipar tendências e tecnologias em segurança e administração de riscos aplicados ao Transporte-Logístico e Operacional da sua empresa.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Skymark já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

