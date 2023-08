smartphone dobrável e queridinho pelo design

Junto com o Galaxy Z Fold5, a Samsung lançou o Galaxy Z Flip5, outro smartphone dobrável. A diferença é que esse foca mais no design “vintage” do que na potência do hardware. Entre as novidades da nova versão está a Tela Flex (externa) de 3.4 polegadas SUPER AMOLED, 3,78 vezes maior do que a geração anterior.

De acordo com a Samsung, é nela que está a maior parte da inovação do novo aparelho. A Tela Flex proporciona mais opções de personalização, incluindo relógios informativos e gráficos, parecidos com os mostradores de um Galaxy Watch. Mesmo com o smartphone fechado, é possível acessar informações úteis de forma rápida e fácil.

Com os Widgets, as pessoas podem verificar o clima, controlar a reprodução de músicas com o Controlador de Mídia, ou acompanhar as últimas atualizações do mercado de ações mundial com o widget do Google Finanças. Claro que também será possível verificar notificações.

Já a tela principal conta com 6.7 polegadas e resolução 1080 x 2640 pixel, considerada normal para os padrões de smartphones atuais. A diferença está no tipo de tela, uma Dynamic AMOLED 2X. A taxa de frequência também não é ruim, de 120 Hz.

Câmeras

Com design e formato únicos, o Galaxy Z Flip5 oferece uma a experiência de câmera diferente. Primeiro, é possível tirar selfies com o dispositivo fechado e aproveitar ângulos variados usando o próprio aparelho como apoio. Além disso, a tela externa maior permite que se visualize com maior clareza o que está sendo fotografado. Além disso, ao tirar uma foto de outra pessoa, a Visualização Dupla permite ao fotografado se ver na Tela Flex dependendo da distância que estiver do fotógrafo.

No entanto, é preciso destacar que a qualidade das câmeras não é o top de mercado. Como a principal só tem 12 MP e é complementada por uma ultrawide de 12 MP, quem vai garantir a qualidade das fotos é o software de câmera da Samsung.

Por isso mesmo, o Galaxy Z Flip5 incorpora melhorias nas soluções de Inteligência Artificial (IA) para potencializar a experiência de câmera. Em condições de pouca luz, quem entra em ação é o Nightography, que otimiza fotos e vídeos em condições de iluminação ambiente. O algoritmo de processamento de imagem (ISP) alimentado por IA corrige qualquer ruído visual que normalmente prejudica imagens com pouca luz, ao mesmo tempo em que aprimora os detalhes e o tom de cor.

A qualidade de vídeo é boa, sendo que o aparelho pode gravar a 4K em 60 fps. A câmera frontal, que é de 10 MP, também consegue gravar a 4K, mas só em 30 fps.



Características físicas e disponibilidade

Assim como o Galaxy Z Fold5, o Flip5 equipou na tela principal uma camada de dispersão de choque, enquanto a parte traseira foi redesenhada para proporcionar uma exibição mais sólida. Molduras de alumínio reforçado e o vidro Corning Gorilla Glass Victus 24 foram aplicados tanto à Tela Flex quanto na parte traseira para trazer mais proteção. Este novo módulo de dobradiça integrado apresenta uma estrutura de trilho duplo que dissipa impactos externos.

A bateria já não é tão robusta. São apenas 3700 mAh, um tamanho pequeno para os padrões de smartphones comuns, mas que não seria possível de atender com um modelo dobrável do tipo flip. Por isso, o usuário tem que saber que o carregador será um companheiro de jornada.

O Galaxy Z Flip5 chega nas cores Verde Claro, Grafite, Creme e Rosa. Até o dia 27 de agosto, a versão de 512 GB de memória interna estará disponível pelo mesmo preço da de 256 GB: R$ 6.999. Após esse período, o preço será de R$ 8.999. A memória RAM do aparelho é de 8 GB.