Chegou o momento decisivo para aqueles que têm direito ao saque das cotas do PIS-Pasep. O prazo final para solicitar o saque do saldo de cotas do PIS-Pasep está se encerrando neste sábado, dia 5.

Solicitação de saque de cotas do PIS-Pasep: prazo se encerra HOJE

Esta representa a última chance para aqueles que tiveram experiência com emprego formal ou desempenharam funções no setor público entre os anos de 1971 e 1988, bem como para os herdeiros legais em situações em que o titular tenha falecido, a fim de reivindicarem os direitos acumulados ao longo desses anos.

Oportunidade de resgate de recursos esquecidos

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, uma quantia significativa de recursos, no valor de R$ 25,2 bilhões, está atualmente esquecida por trabalhadores e herdeiros. De forma sucinta, este montante representa os direitos de cerca de 10,4 milhões de pessoas que podem reivindicar suas cotas do PIS-Pasep. No entanto, é importante destacar que os valores que permanecerem sem solicitação até o término do prazo serão destinados ao Tesouro Nacional.

Mudanças e transferências de recursos

No decorrer do ano de 2020, uma medida provisória entrou em vigor, resultando na transferência das cotas dos Programas de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Dessa maneira, isso buscou centralizar e otimizar a gestão desses recursos, facilitando o acesso e a solicitação de saque por parte dos beneficiários.

Destino dos recursos e oportunidade de resgate

Recentemente, em junho deste ano, o Conselho Curador do FGTS aprovou uma resolução que determinou a transferência dos recursos acumulados nas cotas do PIS-Pasep para o Tesouro Nacional. Contudo, apesar desse repasse, os recursos ainda poderão ser resgatados pelos beneficiários em um período de até cinco anos. Desse modo, é importante ressaltar que o governo federal estará responsável por divulgar os procedimentos e as diretrizes para a realização desse resgate.



Processo simplificado através de aplicativo

Para facilitar o processo de consulta e solicitação de saque, o aplicativo do FGTS é uma ferramenta valiosa. Por meio deste aplicativo, os beneficiários podem verificar se possuem direito às cotas do PIS-Pasep e também iniciar o procedimento de solicitação de saque.

Além disso, é válido destacar que o saldo das cotas pode ser transferido para uma conta bancária em qualquer instituição financeira. Assim, essa operação não acarretará em custos adicionais. Assim, o prazo final para solicitar o saque das cotas do PIS-Pasep é uma oportunidade que não deve ser perdida, especialmente para aqueles que têm direito a esses recursos acumulados ao longo dos anos.

Dessa forma, a transferência desses valores para o Tesouro Nacional enfatiza a importância de agir dentro do prazo e garantir que esses direitos não se percam. Portanto, utilize o aplicativo do FGTS para verificar sua elegibilidade e iniciar o processo de solicitação de saque, garantindo assim que você possa aproveitar os benefícios que lhe são devidos.

Fique atento: cuidados necessários para evitar golpes relacionados ao FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista essencial que visa proporcionar segurança financeira aos trabalhadores brasileiros. No entanto, como em qualquer área que envolve transações financeiras, há indivíduos mal-intencionados que tentam se aproveitar da falta de conhecimento das pessoas para cometer golpes. Portanto, é crucial estar ciente dos riscos e adotar medidas preventivas para evitar cair em armadilhas.

Um dos golpes mais comuns relacionados ao FGTS envolve sites ou serviços que oferecem consultas sobre o saldo das contas do FGTS mediante pagamento de uma taxa. Geralmente, essas consultas são gratuitas e podem ser facilmente realizadas através do site oficial da Caixa Econômica Federal ou do aplicativo do FGTS. Desse modo, evite fornecer informações pessoais ou pagar por serviços de consulta, pois isso pode levar a perda de dinheiro e de dados sensíveis.