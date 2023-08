Solicitação de vale-refeição: Quem não é elegível para receber os benefícios do SNAP?

Ynossa noite se surpreenda ao saber que as pessoas que se candidatam vale-refeição e Benefícios do SNAP também pode ser negado, apesar de apresentar o seu pedido. Mesmo que este programa tenha como objetivo ajudar as pessoas necessitadas e coloque comida na mesa há muitos anos. Existem alguns casos em que as pessoas que se inscrevem são totalmente negadas. Mas por que isso acontece e com quem acontece com mais frequência? Vamos descobrir quem definitivamente não é elegível para o Benefícios do SNAP programa ou Food Stamps. Só para ficar claro, estamos falando sobre o Nutrição Suplementar, Programa Assistente (SNAP). Costumava ser chamado de Food Stamps, mas o nome mudou recentemente. Você precisa atender a certos requisitos de elegibilidade.

Qual é a renda mais alta para se qualificar para o SNAP?

A razão pela qual algumas pessoas são negadas a este programa é muito simples, você precisa atender aos padrões de renda mensal líquida e bruta, que são divididos em tamanho familiar. Sua renda não deve ser superior ao nível médio de pobreza dos EUA. Para os padrões de elegibilidade de renda mensal bruta, sua renda não deve ser superior a 130% do nível de pobreza. O nível de renda mais alto para o ano fiscal de 2023 entrou em vigor em 1º de outubro de 2022. Todos os meses, esses limites de renda mudam e você precisa verificar os padrões do seu estado para ver se você se qualifica para FOTO.

Outras categorias que tornam as pessoas não elegíveis para FOTO pode variar. Uma pessoa que está em greve não é elegível para este programa. Pessoas sem um status de imigração documentado também não são elegíveis. Há também alguns alunos que frequentam a faculdade mais de meio período que também não são elegíveis. Alguns imigrantes que estão legalmente presentes também não são elegíveis para este FOTO programa. Além disso, adultos desempregados entre 18 e 49 anos que não tenham filhos ou tenham alguma deficiência estão limitados a apenas três meses de benefícios do SNAP a cada três anos.