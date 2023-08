Solicitação SSDI: O que é considerado invalidez permanente?

EUSe você sofreu uma lesão ou doença relacionada ao trabalho que o deixou com um impacto duradouro em sua capacidade de ganhar a vida, você pode ser elegível para Benefícios por Incapacidade Permanente (PD). Esses benefícios fornecem suporte essencial, mesmo que você possa retornar ao trabalho. Vamos nos aprofundar nos detalhes do que você pode esperar dos benefícios da DP, abordando algumas questões comuns ao longo do caminho.

Compreendendo os benefícios e expectativas da DP

Lesões no local de trabalho podem variar em seus resultados. Embora muitos trabalhadores recuperem totalmente, alguns continuam a enfrentar desafios médicos que afectam as suas vidas quotidianas. Os benefícios da DP, embora valiosos, apresentam limitações. É importante observar que se a sua perda de rendimento não estiver diretamente relacionada à sua capacidade de trabalhar, os benefícios do PD podem não cobrir esses contratempos financeiros.

Os valores dos benefícios PD são determinados através de um processo calculado. Aqui está o que é levado em consideração:

1. Data da Lesão: O momento do seu acidente industrial desempenha um papel no cálculo.

2. Avaliação Médica: O seu médico assistente ou um avaliador médico qualificado (QME) avaliará o seu nível de deficiência – como a sua lesão afeta a sua capacidade de trabalho.

3. Nível de Imparidade: Isto é expresso como uma percentagem, refletindo a extensão da sua deficiência.

4. Incorporação de Fórmula: A porcentagem, juntamente com fatores como idade e ocupação, contribuem para o cálculo. Em casos específicos, também é considerada a diminuição da capacidade de ganho futuro.

5. Novas Diretrizes: Após 1º de janeiro de 2013, a capacidade de ganho futuro não está incluída no cálculo e a PD adicional para determinadas condições foi redefinida.

Discordar da avaliação do médico

Em casos de desacordo com a avaliação do médico sobre o seu estado de deficiência, existe um processo em vigor. Você pode entrar em contato com o administrador de sinistros e solicitar um painel de três Avaliadores Médicos Qualificados (QMEs). Um QME do painel deve ser selecionado e uma consulta agendada para exame. Alternativamente, se você tiver representação legal, um Avaliador Médico Aprovado (AME) poderá ser nomeado para resolver disputas médicas.

Para uma compreensão aprofundada dos benefícios da DP, consulte o Capítulo 7 do guia: Benefícios por Incapacidade Permanente. Se você estiver procurando informações abrangentes, a versão completa do guia do trabalhador ferido está disponível.

O quê mais você precisa saber?