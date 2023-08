Sonya DeVille, da WWE, sofre ruptura do LCA e divisão feminina de duplas é abalada

Tele WWE foi abalado pela notícia de um grande revés para a renomada superestrela Sonya DeVille. A atleta de 29 anos teria sofrido uma lesão significativa, como fontes confirmam que ela rasgou ela ACL durante um episódio recente de WWE SmackDown sobre 28 de julho. A lesão exige cirurgia, que DeVille deve passar na próxima terça-feira, levantando questões sobre seu potencial retorno ao círculo quadrado.

TMZ Sports foi rápido em detalhar o infeliz incidente, revelando que Lesão de DeVille aconteceu durante uma partida de campeonato de tag team de alto risco. Emparelhado com seu parceiro de tag team Chelsea GreenDeVille se viu enfrentando a formidável dupla de Bianca Belair e Charlotte Flair. No entanto, a partida teve uma reviravolta devastadora quando DeVille enfrentou uma infeliz reviravolta do destino, levando-a Lágrima ACL.

O Universo WWE agora está no limite, aguardando atualizações sobre o caminho de DeVille para a recuperação e eventual retorno ao ringue. A partir de agora, sem calendário definitivo foi marcada para seu retorno triunfante, deixando fãs e outros lutadores em antecipação e preocupação.

Este acidente traz à mente um padrão recente de lesões infelizes que atingem os titulares de títulos dentro do WWE. Pouco antes deste incidente, Liv Morgano Campeã de Duplas Femininas da WWE, sofreu uma dolorosa lesão no ombro que a obrigou a renunciar ao título. Um destino semelhante parece pairar sobre DeVille e Green, lançando dúvidas sobre seu futuro na divisão de duplas.

O destino do WWE Women’s Tag Team Championship está em jogo devido à lesão de Sonya DeVille

Ansioso para lidar com a evolução da situação, o WWE está pronto para lançar luz sobre o futuro do Campeonato Feminino de Duplas da WWE. O próximo episódio de segunda à noite crua está programado para fornecer informações sobre o destino do título e o curso que a divisão traçará após essas lesões.

O contexto de Lesão de DeVille tem um significado adicional, pois ela e Chelsea Green havia acabado de garantir seus cinturões em 17 de julho. Triunfando sobre a dupla de Liv Morgan e Raquel Rodriguez sobre CRUDeVille e Green conquistaram sua vitória com a assistência estratégica de Rhea Ripleyque emboscaram seus adversários antes da partida.

Notavelmente, a vitória do campeonato marcou um marco fundamental na Carreira de DeVille na WWEdestacando sua destreza dentro do ringue e sua ascensão nas fileiras da divisão feminina.

Longe dos holofotes do ringue, a vida pessoal de DeVille também ganhou as manchetes no início deste ano, quando ela se tornou noivo para o parceiro dela Tony Cassanoadicionando um toque emocionante à sua jornada como uma sensação de luta livre.