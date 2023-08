Sophia Smith em lágrimas enquanto sai mancando do campo com aparente lesão no joelho direito

Espinhos de Portland avançar Sofia Smith estava chorando ao sair mancando do campo com uma aparente lesão no joelho direito durante o empate fora de casa no domingo contra Espírito de Washington no Audi Field no NWSL.

Smith, 23 anos, saiu da tenda médica de muletas antes de ir para o vestiário. A lesão aconteceu quando ela deslizou para dentro da caixa e aparentemente esticou demais o joelho.

Hannah Betfort substituiu Smith em campo no final do primeiro tempo, com ambos os lados sem gols.

Smith favoreceu sua perna direita enquanto um membro da equipe médica, que realizou testes de estabilidade no joelho, a ajudou fora do campo.

Meio-campista espiritual Andy SullivanSmith’s USWNT colega de equipe, também a ajudou e parecia extremamente preocupada.

Thorns e Spirit empatam com um gol cada

Smith também tinha gelo enrolado no joelho direito e aparentemente conseguiu plantar o pé, embora com cuidado.

Morgan Tecelão colocou os Thorns na frente aos 64 minutos, mas o Spirit empatou a disputa nos acréscimos com um pênalti de Ashley Escotilha.

Smith, o atual MVP da liga, será uma grande perda para os Thorns, que lideram a tabela. Haverá mais informações depois que ela for submetida a uma ressonância magnética.

Visita a Portland Corrida de Louisville no sábado, 2 de setembro.