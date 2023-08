Sortudo leva R$ 150.000,00 no jogo do tigre na KTO

Os jogos de cassino online já se tornaram parte do cotidiano dos brasileiros, alcançando grande popularidade nos últimos anos. Entre eles, o fenômeno do momento é o Fortune Tiger, o popular jogo do tigre que ganha dinheiro, desenvolvido pela PG Soft e disponível em diversas plataformas de cassino online brasileiras.

Em um estudo recente publicado pela famosa plataforma de cassino online brasileira KTO, ficou evidenciada a imensa popularidade do Fortune Tiger. Além de ser extremamente popular, o jogo do tigre também é altamente rentável, pagando quantias enormes aos jogadores.

Neste artigo, vamos apresentar o recorde absoluto de ganhos reportado pela KTO no seu novo estudo sobre slots na plataforma. Além de explicar como funciona o Fortune Tiger, o tão comentado slot do tigre.

O que é e como funciona o Fortune Tiger

Fortune Tiger ou jogo do tigre que ganha dinheiro é um slot desenvolvido pela PG Soft que tem jogabilidade extremamente simples e vai direto ao ponto. Jogado em um grid de 3×3, o slot do tigre possui recursos bônus que se ativam automaticamente, de forma que os jogadores só precisam se preocupar em girar os cilindros e torcer para conseguir combinações vencedoras.

O jogo do tigre tem uma interface intuitiva, os jogadores usam os botões de +/- para ajustar o valor da aposta e apertam o botão central para começar a rodada. Fortune Tiger ainda tem um modo auto, no qual o sistema realiza um número definido de rodadas automaticamente, e um modo turbo, que acelera a jogabilidade.

PG Slots são os jogos mais populares da KTO

Os PG Slots, como são conhecidos os slots da PG Soft, passaram por um processo de viralização nas redes sociais brasileiras. Através de milhões de compartilhamentos de grandes ganhos e boas jogadas, principalmente dos jogos da série Fortune, em plataformas como o TikTok, Instagram e YouTube.

Além disso, os PG jogos são perfeitos para se jogar nos smartphones, o que os deixa ainda mais acessíveis no Brasil. Afinal, o Brasil é um dos poucos países no mundo que possui mais smartphones do que habitantes, segundo levantamento recente.

Forrando a banca com Fortune Tiger na KTO

No estudo da KTO mencionado acima, foi exposto que um jogador levou uma bolada de R$ 150.000,00 em uma única rodada do Fortune Tiger. O jogo do tigre que ganha dinheiro viralizou exatamente com vídeos de grandes ganhos em diversas plataformas, realmente tem pagado grandes quantias aos jogadores de Fortune Tiger.

De acordo com o estudo, o sortudo conseguiu um multiplicador de 250x sobre uma aposta de R$ 600,00 e levou tudo aquilo para casa. Esse foi o maior ganho registrado na plataforma de cassino KTO durante o período observado, uma amostra de como o slot do tigre pode ser rentável.

Jogue com responsabilidade, jogos de cassino não são fonte de renda

Porém, não pense que a sorte vai sorrir assim todos os dias e para todos. A verdade é que vitórias como essas são acontecimentos raríssimos e você não deve jogar caça-níqueis, como o jogo do tigre, ou qualquer outro jogo de cassino online com o intuito de ganhar dinheiro.

Como dissemos, jogos de cassino não são uma fonte de renda, eles são entretenimento. Lembre-se de praticar o jogo responsável e jogar com disciplina o tempo todo. Nunca corra atrás das suas perdas e gerencie sua banca com sabedoria.

Estabeleça limites de valores, perdas ou tempo para sua sessão de jogo e jamais os extrapole. Mantenha a disciplina e, se achar necessário, opte por um período de auto exclusão. Se o seu foco for apenas se divertir, você sempre sairá ganhando!