Spani Atacadista tem mais de 200 VAGAS ABERTAS; Veja!

O Spani Atacadista, rede que busca atender o pequeno e médio varejista, no sistema de autosserviço (cash&carry), com política de preços diferenciada, valorizando seu cliente, está contratando no mercado. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a marca, veja a lista de vagas:

Açougueiro – Resende – RJ – Efetivo;

Açougueiro – Volta Redonda – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo/RH – Campinas – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo/RH – Vila Prudente – São Paulo – SP -Efetivo;

Auxiliar Administrativo PCD – Recebimento – Guaratinguetá – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Vaga inclusiva para PCD – Taubaté – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Várzea Paulista – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Tatuí – SP – Efetivo;

Operador de Caixa – Parelheiros – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Caixa – Várzea Paulista – SP – Efetivo;

Operador de Caixa – Volta Redonda – RJ – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Campinas – SP – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Pirassununga – SP – Efetivo;

Operador de Loja – Boituva – SP – Efetivo;

Operador de Caixa – Boituva – SP – Efetivo;

Subgerente de Loja – Campinas – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Rio Claro – SP – Efetivo.

Mais sobre o Spani Atacadista

Sobre o Spani Atacadista, podemos destacar que a rede começou os trabalhos no início de 2004, surgindo nas cidades paulistas de Guaratinguetá e Mogi das Cruzes. Em 2017, aconteceu a maior expansão do Grupo, com a inauguração de 14 lojas Spani Atacadista.

Atualmente, o Grupo Zaragoza (responsável pelo Spani) é composto por 41 lojas espalhadas pelo estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, além de dois Centros de Distribuição um em Taubaté-SP e outro em Hortolândia-SP.

Por fim, vale destacar que a rede Spani Atacadista conta com mais de 5 mil colaboradores, pregando um ambiente de trabalho ético e com oportunidades de crescimento.

Como se candidatar em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas do Spani Atacadista já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.