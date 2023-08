SPAR Brasil está EM BUSCA de funcionários

A SPAR Brasil, empresa que é líder global de serviços de Retail Merchandising, está com ótimas oportunidades no território brasileiro. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, confira a lista de vagas abertas abaixo:

Promotor (a) de Execução JR – São Paulo – SP – Promotor;

Promotor (a) Júnior – (ZONA NORTE) – São Paulo – SP;

Promotor de Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) Pleno Volante – Com Moto – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Supervisor (a) JR – Trade Marketing – São Paulo – SP – Promotor;

Promotor (a) de Merchan – Brasília – DF – Demonstrador / Promotor;

Analista BI – São Paulo – SP – TI;

Promotor de Merchandising – Canoas – RS – Marketing;

Promotor de Merchandising – Uruguaiana – RS – Marketing;

Analista de Trade Marketing – Categorias – São Paulo – SP – Categoria / Marca;

Assistente Operacional de Trade – São Paulo – SP – Atendimento;

Aprendiz Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Consultor (a) – Gastronomia ou Nutrição – São Paulo – SP – Gastronomia;

Coordenador (a) de Trade Marketing – São Paulo – SP – Inteligência de Mercado / Estratégia.

Mais sobre a SPAR Brasil

Sobre a empresa, vale a pena destacar que são mais de 50 anos de experiência e mais de 20.000 especialistas em merchandising em todo o mundo. Oferece os serviços e recursos especializados a varejistas, fabricantes e distribuidores em 10 países, em 5 continentes.

A SPAR chegou ao Brasil e hoje, já são mais de 6 mil colaboradores presentes nos pontos de venda, nos mais diversos canais, em todo o território nacional. Por fim, seus clientes contam com estabilidade de uma companhia pública de capital aberto, obedecendo aos mais altos níveis de compliance americano, o que garante total segurança às suas operações.

Como efetivar a sua candidatura?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!