Spark Marketing ABRE CARGOS em grande capital do país

A Spark, empresa que é um ecossistema integrado de serviços e soluções de tecnologia voltados ao influencer marketing e economia criativa, está com ótimas vagas de empregos disponíveis no momento. Isto é, se você está em busca de um novo emprego, pode ser uma ótima chance de crescimento. Confira a lista de vagas:

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza II – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Business Development Specialist – São Paulo – SP – Efetivo;

Channels Assistant – São Paulo – SP – Efetivo;

Channels Specialist – São Paulo – SP – Efetivo;

Full Data Strategy Analyst – São Paulo – SP – Efetivo;

New Business Manager – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

New Business Manager – São Paulo – SP – Efetivo;

New Business Supervisor – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Sales Operations Analyst – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Skuad Client Intern – São Paulo – SP – Estágio;

Strategy Manager – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Spark Marketing

Sobre a Spark, é interessante frisar que a companhia tem o propósito de apoiar marcas, agências e influenciadores a desbravarem todo o potencial do marketing de influência.

Com plataformas tecnológicas proprietárias e um time de influencer marketing experts, orienta os clientes com as melhores soluções para suas iniciativas na disciplina.

Por fim, tem a visão de ser a empresa de Marketing de Influência mais reconhecida, competitiva e com o crescimento mais rápido no Brasil e na América Latina, desbravando o segmento e mostrando seu potencial nesta nova era de comunicação.

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Spark, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!



Você também pode gostar: