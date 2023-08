O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) revolucionou a forma como empresas lidam com suas obrigações fiscais e contábeis. O advento do SPED trouxe consigo uma abordagem eletrônica e automatizada para a prestação de informações aos órgãos fiscalizadores e regulatórios. No entanto, tão essencial quanto a própria existência do SPED é a relevância das atualizações frequentes que são lançadas.

Receita Federal: SPED anuncia a versão 3.0.7 da EFD ICMS IPI com correções no programa

Desse modo, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) acaba de lançar a tão esperada versão 3.0.7 da Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e Imposto sobre Produtos Industrializados, mais conhecida como EFD ICMS IPI ou SPED Fiscal. Essa nova atualização traz consigo correções essenciais no programa, visando aprimorar a experiência dos usuários e a precisão das informações transmitidas.

Novas correções para o relatório de erros

Uma das principais melhorias na versão 3.0.7 da EFD ICMS IPI está relacionada ao relatório de erros que surge após a validação. Agora, com as correções implementadas, esse relatório apresentará informações mais claras e precisas.

Desse modo, permitindo que os usuários identifiquem e corrijam os problemas de forma mais eficiente. Isso significa menos retrabalho e um processo de submissão mais suave.

Como fazer o Download da versão 3.0.7?

Para desfrutar das correções e aprimoramentos presentes na Versão 3.0.7 da EFD ICMS IPI, siga estas simples etapas para fazer o download:

Verifique a Máquina Virtual Java (JVM)



Antes de instalar o programa validador, certifique-se de que possui uma versão compatível da Máquina Virtual Java (JVM), preferencialmente a versão 1.6 ou superior. Até o momento da publicação deste artigo, o instalador foi testado até a versão 1.8.201 da JVM.

Além disso, escolha a versão adequada. Já que a versão 3.0.7 está disponível para diversos sistemas operacionais. Selecione a versão que corresponde ao seu sistema:

Windows: PVA_EFD_w32-3.0.7.exe

Linux (64 bits): PVA_EFD_linux-3.0.7.bin

Linux (32 bits): PVA_EFD_linux-3.0.7.bin

Download no Windows

Contudo, se o download não iniciar automaticamente, clique com o botão direito do mouse no link e selecione “Salvar link como…” para garantir o download. Alguns firewalls de computadores podem bloquear o início do download.

Permissões de execução no Linux

Caso esteja instalando no sistema operacional Linux, lembre-se de adicionar permissão de execução ao arquivo. Utilize o comando “chmod +x PVA_EFD_3.0.7.jar” ou conforme o Gerenciador de Janelas em uso.

EFD ICMS IPI simplifica a escrituração fiscal

A Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI, ou EFD ICMS IPI, é uma ferramenta eletrônica fundamental para as empresas que são contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Dessa forma, ela substitui a necessidade de entrega de documentos físicos, tornando o processo de envio mais ágil e eficiente.

O SPED Fiscal foi desenvolvido com o propósito de promover a integração entre os fiscos federal, estaduais e do Distrito Federal, utilizando arquivos digitais como meio de comunicação. Contudo, isso não apenas simplifica a escrituração fiscal, mas também agiliza a análise e fiscalização por parte das autoridades competentes.

Um importante aprimoramento para a gestão empresarial

Certamente, a versão 3.0.7 da EFD ICMS IPI é um marco importante na jornada de aprimoramento do sistema de Escrituração Fiscal Digital. Uma vez que com suas correções e ajustes no programa, os usuários poderão desfrutar de uma experiência de submissão mais tranquila e eficaz, reduzindo potenciais erros e retrabalho.

Não deixe de aproveitar as melhorias trazidas por essa nova versão. Faça o download correto de acordo com o seu sistema operacional e esteja sempre atualizado com as últimas novidades do SPED Fiscal. De modo geral, a integração digital está tornando a gestão fiscal mais eficiente e eficaz para empresas de todos os tamanhos.