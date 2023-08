Steelers dominam Bills com várias jogadas de destaque, incluindo de Kenny Pickett

Pittsburgh Steelers quarterback Kenny Pickett guiou um par de touchdowns rápidos em menos de um quarto de trabalho para liderar a equipe após um desleixo Buffalo Bills 27-15 no sábado no Acrisure Stadium.

Pickett, 25, acertou em um passe de terceira descida durante a primeira posse de bola de Pittsburgh para marcar um touchdown de 62 jardas executado pelo running back reserva Jaylen Warren.

NFL: a recepção de George Pickens com uma mão no campo de treinamento está sendo aclamada como “a melhor da década”TW/@BWall

Ele então encontrou o tight end Pat Freiermuth para um touchdown de 25 jardas na primeira jogada após um retorno de chute de limpeza de 54 jardas de Calvin Austin.

Buffalo teve um desempenho ruim em segurança Damar Hamlinde volta à sua cidade natal, embora tenha recebido uma ovação calorosa e trocado abraços com vários jogadores do Steelers – incluindo Pickett, um colega de faculdade em Pitt — durante o lançamento da moeda inicial.

Hamlin, 25 anos, teve três tackles no primeiro tempo enquanto continua sua recuperação de uma experiência de quase morte contra o Cincinnati Bengals em janeiro.

Bills precisam de muito trabalho antes da abertura da NFL

Bills mostraram deficiências significativas indo para sua abertura contra o Jatos de Nova York em 11 de setembro.

Josh Allen completou 7 de 10 passes em sua única aparição na pré-temporada, mas não conseguiu marcar pontos em três tentativas no comando do ataque do Bills.

O Buffalo alcançou o território de Pittsburgh em sua segunda investida, antes que os pênaltis em três jogadas consecutivas os tirassem da posição de marcar.

Stefon Diggs pegou dois dos cinco passes enviados para 22 jardas. Estreante tight end Dalton Kincaid continuou seu verão impressionante pegando três passes para 45 jardas, um dos poucos pontos positivos para Buffalo.

Ajustes de backup Matt Barkley lançou três interceptações, incluindo um balão naquele canto Joey Porter Jr.. pego para configurar um passe para touchdown de Mitch Trubisky para Connor Heyward nos segundos finais do primeiro tempo para ampliar a vantagem. 21-0.

Kenny Pickett é o titular

treinador do Steelers Mike Tomlin fez questão de empurrar o ataque de Pickett, agora firmemente entrincheirado como titular. Embora ainda seja meados de agosto, os primeiros sinais são promissores.

Warren passou por um buraco e aproveitou um excelente bloqueio do wide receiver Diontae Johnson para correr 62 jardas pela linha lateral na sexta jogada do jogo para dar aos Steelers uma vantagem rápida.

A defesa forçou um punt e Austin, que perdeu toda a temporada passada devido a uma lesão no pé, correu para cima para preparar Pickett e o ataque no Buffalo 25. Pickett precisou de apenas uma jogada para encontrar Freiermuth na linha do gol.

A capacidade de jogadas de destaque é algo que faltou ao Steelers em 2022, quando tiveram apenas um touchdown ofensivo de mais de 24 jardas durante toda a temporada. Eles têm quatro touchdowns de 25 jardas ou mais em dois jogos da pré-temporada, três deles com Pickett no jogo.