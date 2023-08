Stemac OFERECE EMPREGOS em duas regiões; Envie o currículo!

A Stemac, empresa que é líder nacional na fabricação e comercialização de grupos geradores, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista Contratos Pós-venda – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo com Foco em Excel – Exclusiva PCD – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo Pós-venda – Exclusiva PCD – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Materiais (DSP) – Itumbiara – GO – Efetivo;

Assistente Técnico – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Manutenção Industrial – Itumbiara – GO – Efetivo;

Banco de talentos – Futuras Oportunidades – Porto Alegre – RS – Banco de talentos;

Técnico (a) Eletroeletrônico – Itumbiara – GO – Efetivo.

Mais sobre a Stemac

Falando mais sobre a Stemac, podemos frisar que a empresa projeta e executa soluções em energia através da maior estrutura de atendimento do segmento. Além disso, a empresa oferece acompanhamento integral: projeto, fabricação, instalação, peças e serviços. A Stemac mantém parcerias internacionais que garantem a qualidade e a permanente atualização tecnológica dos seus produtos.

É especialista na fabricação, comercialização e manutenção de grupos geradores de energia, oferece soluções customizadas. Unindo tradição e inovação, a empresa firmou-se como líder no mercado nacional, com estrutura própria distribuída estrategicamente em 24 estados do país.

Por fim, atua de forma permanente para oferecer o melhor ambiente de trabalho, proporcionando crescimento pessoal, profissional, orgulho e satisfação ao quadro de colaboradores.

Como se inscrever em uma das vagas?

Bom, agora que as vagas da Stemac já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



