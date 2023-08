Stephen Amell explica por que ele atingiu a linha de piquete do SAG após os comentários do ataque

Stephen amell parece ter mudado de tom quando se trata do ataque SAG-AFTRA em andamento – demonstrado pela primeira vez em suas ações e agora ainda mais consolidado por suas próprias palavras.

A estrela de “Arrow” conversou com um fotógrafo esta semana pouco depois de ter sido flagrado em Nova York com outros membros do SAG, atacando o piquete e mostrando apoio/solidariedade ao seu sindicato em meio às negociações em andamento… cerca de um mês ou mais agora.