Stephen Thompson manda recado para futuros adversários: ‘É melhor estar no peso ou não vai rolar’

Stephen “Wonderboy” Thompson aprendeu uma lição valiosa, mas dura, quando tomou a decisão infeliz de lutar contra Darren Till depois que ele perdeu o peso para o confronto em 2018.

Na época, Thompson sentiu que era a coisa certa a fazer, especialmente servindo como evento principal, mas não podia ignorar a vantagem de tamanho e força que Till manteve após atingir a balança três libras e meia acima do limite dos meio-médios. No final, Thompson perdeu uma decisão polêmica e saiu sabendo que nunca mais permitiria que um adversário escapasse impune.

Avançando para a última sexta-feira, Thompson experimentou um flashback indesejado depois de saber da infeliz notícia de que Michel Pereira não bateria o peso para a luta no UFC 291.

“Quando ele não [make weight], era Darren Till tudo de novo ”, disse Thompson ao The MMA Hour. “[I’m] dando a esse cara que está em 15º lugar no ranking a oportunidade de subir e lutar comigo, o que os caras fizeram no passado por mim. Os Johny Hendricks’ [fight], o Rory MacDonald’s, o Jake Ellenberger’s, eu nem estava classificado, esses caras me deram essa oportunidade. Tenho feito isso com muitos caras, Vicente Luque, Geoff Neal, todos esses caras. Até o Michel Pereira, que é [ranked] 15, dando a esses caras a oportunidade de subir. Mas sinto que é quase um tapa na cara sempre que eles não batem o peso.

“Quando você assina aquele contrato, você está dando sua palavra, a palavra de um homem, o que hoje em dia não significa muito para algumas pessoas, mas para mim é. É a sua palavra que vai fazer o que está no contrato para poder fazer essa luta acontecer e isso é bater peso. É uma coisa. Basta ganhar peso.

Pereira pôs o pé na balança com 174 libras – três libras acima do limite para uma luta sem título dos meio-médios – e não havia chance de perder mais um grama.

Quanto a Thompson, ele bateu a marca com 170,5 libras e sabia que as negociações iriam começar na tentativa de seguir em frente na luta. O único problema – Thompson já estava decidido porque não tinha intenção de lutar contra nenhum oponente que não batesse o peso.

“Todo mundo sabe o que aconteceu com Till – eu disse a mim mesmo depois daquela luta, nunca mais farei isso”, disse Thompson. “Eu nunca vou deixar isso acontecer novamente.

“[Darren Till] era apenas um corpo grande. Eu podia sentir isso lá fora. Isso faz diferença. Quando você está se esgotando e já está magro e vai para o acampamento de luta e tem que cortar 11 a 12 libras a mais de peso da água e está lutando. Você se sente como a morte. Sua voz muda. Seus olhos estão afundando na parte de trás de sua cabeça. Sua cabeça dói. Você está passando por cólicas. Você sobe nessa balança e ainda tem 174 e ainda tem que descer lá. É assim que me sinto sempre que subo na balança.”

Thompson obviamente se arrepende de sua decisão de aceitar a luta de Till em um peso casado, mas ele nunca pretende fazer isso novamente, e é por isso que ele está estabelecendo a lei para qualquer futuro oponente.

“Quero que todos saibam agora na divisão 170, que se você vai lutar comigo agora é melhor estar no peso ou não vai acontecer”, disse Thompson. “Estou em um ponto da minha carreira que quero lutar de forma justa. Eu não quero jogar nenhum jogo.”

“Não sei o que precisa ser feito, mas acho que deveria haver mais e maiores consequências para esses caras que estão chegando sem integridade e sem honra de bater o peso.”

Talvez a parte mais difícil em torno do cancelamento da luta seja que Thompson está atualmente preso no limbo, sem nenhuma palavra sobre quando competirá novamente.

Como ele realmente sofreu um corte de peso total, Thompson diz que não pode fazer uma rápida reviravolta para simplesmente pular em outro card nas próximas semanas porque seu corpo precisa de tempo para se recuperar.

Idealmente, o veterano de 40 anos gostaria de ter a chance de retornar a algum terreno familiar para sua próxima luta, com a esperança de empatar outro oponente de destaque no UFC 295 em novembro.

“Madison Square Garden é o meu plano”, brincou Thompson. “Eu não ligo [who I fight], só não Michel Pereira. Ele não merece. Eu dei-lhe o tiro.

“Eu não vou te dar essa chance novamente. Há outros caras por aí que são mais merecedores.”