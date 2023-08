Stephen Thompson revela oferta de luta alternativa no UFC 291 e quer Kamaru Usman como próximo

Stephen Thompson está revelando os esforços do UFC para marcar outra luta para ele após o cancelamento de sua luta no UFC 291 contra Michel Pereira.

Em seu canal no YouTube, Thompson disse que a promoção lhe ofereceu uma luta contra o destaque australiano Jack Maddalena no UFC 293, seis semanas antes do evento do final de julho. Mas depois de um campo de treinamento de quatro meses, ele recusou.

“Este é literalmente o fim de semana do UFC 291, mas o UFC veio até mim e disse: ‘Ei, que tal você lutar [Jack Della Maddelena] na Austrália?’ … Eu pensei, ‘Não, muito cedo’”, disse Thompson. “Sabe, estou treinando desde abril. Então meu camp de treinamento está me desgastando, quero me curar disso. Então eu disse não a ele.

“E eles disseram, ‘OK, bem, que tal lutar no fim de semana seguinte em Las Vegas?’ Eu estava tipo, ‘Cara, ainda é muito cedo de novo.’ Meu corpo está quebrado. Quero poder me recuperar, mas não só isso, JDM é um cara durão. Quero fazer um campo de treinamento completo e adequado se quiser enfrentar um cara como JDM.”

Thompson, 40 anos, acabou não lutando no UFC 291, e sua falta de remuneração pela luta cancelada gerou polêmica online. Tanto ele quanto o presidente do UFC, Dana White, disseram que uma solução seria encontrada, mas ele ainda não recebeu cartão amarelo.

Para Thompson, essa solução deve incluir tempo adequado para se preparar para os adversários. Na sua idade, ele disse que não pode se dar ao luxo de fazer reviravoltas rápidas.

“Eu disse ao UFC: ‘Olha, vou lutar contra os JDMs, vou lutar contra os Ian Garrys, apenas me dê um campo de treinamento completo’”, disse ele. “E então, alguns dias depois, eis que amanhã, Kamaru Usman me chama?”

Usman disse ao TMZ Sports que Thompson era uma boa opção para a atual fase de sua carreira. O ex-campeão dos meio-médios perdeu recentemente uma luta da trilogia contra o atual campeão Leon Edwards, e uma luta com Khamzat Chimaev não se concretizou, apesar de muita tinta ter sido derramada sobre a perspectiva.

Uma luta com um ex-campeão é exatamente o que Thompson procura.

“Vamos embora”, disse ele. “Quero dizer, eu estava disposto a lutar contra os JDMs, os Ian Garrys, os Shavkat [Rakhmanovs]mas aí você pegou o cara, o desafiante número 1, o ex-campeão do UFC, um dos maiores lutadores, me chamou.

“Esse era um cara que eu pensei que iria enfrentar um dia e nunca enfrentei, e acho que ele estava pensando a mesma coisa, e eu pensei, ‘Vamos fazer essa luta acontecer. Você está brincando comigo?’ Eu estive lutando [lower-ranked fighters] desde Tyron Woodley – além de Gilbert Burns – para ser honesto com você. Tenho lutado contra aqueles treze anos – os Geoff Neals, os Vicente Luques, os Belal Muhammads, sabe, tentar fazer aquela luta com o Michel Pereira, que eu acho que tinha 15 ou 13 anos… dando uma chance a esses caras.

“Quero mostrar ao UFC – e não apenas ao UFC, aos fãs – que não sou um porteiro. Eu tenho uma pequena janela para fazer o que quero com o jogo de luta. Tenho 40 anos e quando vejo uma chance de tentar outra disputa pelo título antes que acabe, quando Kamar Usman me chama, eu fico tipo, cara, acéfalo. Acéfalo.

“Quer dizer, sim, Gilbert Burns me venceu. Sim, Belal Muhammad me venceu. Mas nunca enfrentei um cara que me bateu do jeito que eles me venceram antes. Então aprendi muito com essas duas lutas e [have been] trabalhando nisso desde então, e esta é minha oportunidade de mostrar ao UFC e aos fãs e lutadores que tenho o que é preciso para lutar pelo título novamente, que tenho o que é preciso para enfrentar esses caras entre os cinco primeiros, entre os três primeiros, o candidato número 1, que posso lutar pelo título novamente.”

Thompson lutou duas vezes pelo título meio-médio do UFC, competindo pelo empate contra o agora ex-campeão Woodley no UFC 205 e depois perdendo uma revanche imediata no UFC 209. Mais recentemente, ele parou Kevin Holland no UFC Orlando, travando uma derrapagem de duas lutas que incluiu reveses para Burns e Muhammad.

“É apenas uma oportunidade de enfrentar um cara com quem eu queria lutar há algum tempo”, disse Thompson sobre o confronto com Usman. “Obviamente, [fighting champion] Leon Edwards, quando eu vencer Kamaru Usman, esse é o meu plano. É isso que eu quero.”

Abaixo está a entrevista completa de Thompson.