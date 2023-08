Stetson Bennett demitido duas vezes seguidas para encerrar a estreia agridoce na pré-temporada da NFL

Stetson Bennet jogou bem para o Los Angeles Rams No dele NFL estreia na pré-temporada, que culminou com sacks consecutivos e uma derrota para os rivais do outro lado da cidade carregadoresum final agridoce para o que havia sido, até então, uma performance sólida.

Bennett, 25, arremessou para 191 jardas e um touchdown em 17 de 29 passes completos, nada mal para seu primeiro jogo como profissional.

Esta animação de passe do super-homem do Mahomes vai quebrar os controladores em Madden 24Parker Johnson

Treinador do Rams Sean McVay é o mentor perfeito para Bennett, que ganhou dois campeonatos nacionais consecutivos em 2021 e 2022 enquanto jogava no Geórgia.

Mateus Stafford é claramente a opção inicial para a equipe de McVay no início da temporada, mas Bennett será um reserva perfeito para o Rams, se necessário.

Brett Rypien, o QB da terceira sequência, arremessou 11 jardas em apenas 3 de 6 finalizações. Bennett jogou a maior parte do jogo.

O momento ‘bem-vindo à NFL’ de Stetson Bennett

Rams já estava perdendo por 34-17 faltando menos de dois minutos para o final do jogo, quando Bennett recebeu suas “boas-vindas ao NFL” momento.

Ele foi demitido em jogadas consecutivas para trazer um quarto punt para baixo. Bennett simplesmente demorou muito para passar a bola.

Esses problemas serão corrigidos no futuro, especialmente com McVay e Stafford treinando-o nos próximos anos.

Rams tem dois jogos restantes na pré-temporada, então será interessante ver se McVay quer avaliar Bennett.