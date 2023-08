Steve Kerr sobre a lista da equipe da Copa do Mundo dos EUA: Haverá muitas combinações possíveis realmente interessantes

Coh Steve KerrA lista da Copa do Mundo da Fiba de 2023 possui uma infinidade de talentos emergentes da NBA, mas a equipe entra no grupo este mês sem um jogador claramente definido.

Entre os nomes notáveis ​​na lista da equipe dos EUA estão Rookie of the Year Paolo Banchero e estrela do New York Knicks Jalen Brunson.

No final de semana, KerrO esquadrão derrotou de forma convincente o US Select Team por 84-61, recuperando-se da derrota para o mesmo adversário no dia anterior.

Elaborar uma escalação inicial tem sido um processo contínuo, e os destaques recentes destacam o potencial considerável de Kerrda equipe americana da Copa do Mundo da Fiba, apesar de reconhecer a jornada substancial pela frente para alcançar o status de campeão.

Kerr explica planos de escalação

Segundo o Atlético, Brunson, Brandon Ingram, Mikal Bridges e Jaren Jackson, Jr. podem ser os iniciantes em potencial.

Cam Johnson ocupou a outra vaga inicial no confronto de sexta-feira, enquanto Anthony Edwards assumiu a função no sábado.

Kerr observou que a escalação permanece adaptável após o confronto vitorioso no sábado.

“Não tenho nada gravado em pedra”, Kerr disse.

“Estamos aprendendo à medida que avançamos. Achei que aprendemos muito com ontem e aprenderemos muito com hoje. É ótimo ter essas coisas em fita para que possamos voltar e ver as coisas.

“Haverá muitas combinações possíveis realmente interessantes apenas por causa da habilidade que esses caras têm.”

A ação da Copa do Mundo começa em 25 de agosto, com a equipe dos EUA enfrentando a Nova Zelândia.