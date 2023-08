STF suspende empréstimo para quem recebe o BPC; confira

O empréstimo consignado do INSS tem sido um tópico relevante nos noticiários recentes, especialmente em relação aos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Este artigo visa esclarecer as questões em torno deste assunto.

Empréstimo consignado do INSS e o BPC

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito oferecida a aposentados, pensionistas do INSS, e a servidores e trabalhadores do setor privado.

O desconto é feito diretamente no benefício ou no salário do requerente, o que torna a taxa de juros uma das menores do mercado.

O BPC é um benefício assistencial destinado a idosos e a pessoas com deficiência de baixa renda. A discussão em questão é sobre a possibilidade de esses beneficiários terem acesso ao empréstimo consignado.

O INSS comunicou recentemente que a liberação do empréstimo consignado para os beneficiários do BPC só ocorrerá após o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Isso significa que o processo pode levar alguns anos para ser finalizado.

Opiniões dos especialistas

Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), acredita que a decisão do INSS é acertada, pois se trata de uma população economicamente vulnerável. Ela argumenta que um empréstimo pode comprometer ainda mais a renda desses indivíduos.

Por outro lado, Cintia Senna, da Dsop, elogia a prudência do INSS. Segundo ela, mesmo os aposentados que recebem 13º ficam expostos à inadimplência. Além disso, há o risco de fraudes para quem tem crédito consignado.



Bramante também destaca a necessidade de encontrar uma solução de crédito para essas pessoas, que muitas vezes se encontram à margem do sistema financeiro. O empréstimo pode ajudar em despesas essenciais, como um telhado quebrado.

Taxas e limites

No caso do INSS, a taxa de juros é controlada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Recentemente, essa taxa foi limitada a 1,91%.

Segundo a lei aprovada em junho, os beneficiários do BPC poderão comprometer até 35% do benefício com o empréstimo consignado.

O processo no STF

A ADI 7.223 foi proposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra a lei que autorizou o empréstimo para os beneficiários do BPC. A ação visa limitar os empréstimos para o público vulnerável.

O processo foi interrompido após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e está em espera. Neste sentido, a questão dos empréstimos consignados do INSS para os beneficiários do BPC ainda está em aberto.

As opiniões são divididas e o STF ainda precisa se pronunciar. Enquanto isso, os beneficiários do BPC aguardam uma decisão definitiva.

Benefício de Prestação Continuada – BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado aos cidadãos de baixa renda com 65 anos ou mais e também a pessoas com deficiência. No último caso, é preciso comprovar se a condição é temporária ou permanente. O valor do benefício corresponde a um salário mínimo e é pago mensalmente.

Para ter direito ao BPC, é necessário que a pessoa – idoso com 65 anos ou mais, ou portador de alguma deficiência – integre uma família cuja renda mensal seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.

Além disso, as pessoas com deficiência precisam passar por uma avaliação médica no INSS. Contudo, também é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

Como solicitar o BPC?

Atendendo aos critérios mencionados acima, basta solicitar o benefício através de um dos seguintes canais:

Site ou aplicativo Meu INSS;

Central de Atendimento, pelo número 135.

Veja o passo a passo de como solicitar o BPC pelo Meu INSS:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS; Selecione a opção “Agendamentos/Solicitações”; Clique em “Novo Requerimento”; Em seguida, busque pelo serviço desejado, no caso o BPC; Preencha os dados necessários, e envie os documentos solicitados; Para finalizar, basta enviar o requerimento e aguardar a resposta da autarquia.

Contudo, é importante frisar que no caso das pessoas com deficiência (PCDs) será necessário enviar outros documentos que comprovem sua condição desfavorável, como laudos, receitas, relatórios de consultas, entre outros utilizados nesse meio.